Geely Starray EM-i: un híbrido enchufable con 136 kilómetros de autonomía que destaca por su espacio y confort

El continuo desembarco de firmas asiáticas en el mercado español permite comprobar las diferencias entre ambas regiones. Mientras que en el lejano oriente prefieren los modelos grandes y sin botones, el consumidor occidental se decanta por modelos medianos y con botones físicos.

Geely ha sido una de las últimas enseñas en desplegar su oferta comercial en el mercado español. En la actualidad, se trata del líder en ventas de vehículos en el mercado chino. El gigante asiático es propietario de Volvo Cars, Polestar, Lynk&Co, Lotus, entre otras enseñas. Su presidente, Li Shufu, es el mayor accionista individual del grupo Mercedes-Benz, del que posee el 9,69% del capital a través de su vehículo de inversión Tenaciou3 Prospect Investment Limited.

Para entender la magnitud del grupo del que hablamos, entre sus objetivos para 2030 prevé situarse como el quinto fabricante con más ventas a nivel mundial.

El despliegue comercial de Geely en el mercado español consiste, por ahora, en una gama de dos modelos: Geely E5, modelo completamente eléctrico, y Geely Starray EM-i, un modelo híbrido enchufable con el que la marca china prevé hacer ocho de cada diez ventas durante el presente ejercicio.

El modelo probado por EL ESPAÑOL-Invertia corresponde al Geely Starray EM-i Max+, el acabado que cuenta con el mayor equipamiento posible. Dicho modelo tiene una longitud de 4,74 metros, una anchura de 1,90 metros, una altura de 1,68 metros y una distancia entre ejes de 2,75 metros. Pese a que la firma lo encuadre en el segmento C-SUV, sus medidas le sitúan en el D-SUV, el de los modelos grandes que destacan por su espacio y confort.

Todo ello se traduce en un generoso espacio interior para los pasajeros. Pero también en el volumen de carga, dado que el maletero tiene una capacidad de 528 litros, ampliable hasta los 2.065 litros en caso de abatir la segunda fila de asientos.

A nivel mecánico, el Starray EM-i combina un propulsor de gasolina 1.5 de cuatro cilindros, que genera una potencia máxima de 100 CV y un par máximo de 125 Nm, con un motor eléctrico que rinde 160 kW (218 CV) y un par de 262 Nm. En total, el modelo tiene una potencia máxima de 192 kW (262 CV).

Silueta del Geely Starray EM-i. @Laidea.es

El modelo está disponible con dos opciones de batería con química de ferrofosfato de litio (LFP), con 18,4 kWh y 29,8 kWh de capacidad. Con ello declara autonomías eléctricas en ciclo combinado de 83 y 136 kilómetros, respectivamente. En total, la autonomía combinada alcanza los 1.055 kilómetros.

En ambas versiones de batería la potencia máxima de carga en corriente alterna es de 6,6 kW, mientras que la potencia máxima con carga rápida es de 30 kW con la batería pequeña y de hasta 60 kW con la batería de mayor capacidad. Esto permite al Starray EM-i recuperar del 30% al 80% de capacidad de la batería en apenas 16 minutos. Además, el Geely Starray EM-i acelera de 0 a 100 km/h en 8,2 segundos y alcanza una velocidad máxima -limitada electrónicamente- de 170 km/h.

En lo que a consumo se refiere, el Geely Starray EM-i declara un consumo de combustible de 1,4 litros a los 100 kilómetros.

En la prueba realizada, en la que se recorrieron más de 200 kilómetros por vías urbanas e interurbanas, el modelo marcó un consumo de combustible de 2,9 litros a los 100 kilómetros.

Gran espacio interior

Ahora bien, es en el interior donde el modelo ofrece una experiencia de conducción más premium. No se hagan ilusiones: el Geely Starray EM-i, como la mayoría de los modelos chinos, se apoya en la pantalla central de 15,4 pulgadas a la hora de acceder a la configuración. Tan sólo cuenta con una botonera, ubicada en la consola central, a la hora de acceder al climatizador.

Es en los asientos donde se percibe ese aire más premium. Los asientos se han diseñado para minimizar la fatiga. Cabe puntualizar que los asientos delanteros son calefactados y ventilados, al tiempo que cuentan con seis opciones distintas de masaje.

Puesto de conducción del Geely Starray EM-i. Geely

En lo que a tecnología se refiere, el modelo incorpora un sistema de infoentretenimiento Flyme Auto, el cual se combina con una instrumentación digital de 10,2 pulgadas y un head-up display de 13,8 pulgadas.

La conectividad es otro de los pilares del Starray EM-i, que además de la compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto ofrece conectividad 4G y wi-fi a bordo, y permite actualizaciones remotas over-the-air (OTA).

Otro punto a favor del Starray EM-i es su sistema de sonido Flyme Sound con 16 altavoces y 1.000 vatios de potencia, así como la cámara panorámica de 360 grados.

En cuanto al sistema de propulsión, este cuenta con tres modos distintos de conducción: EV, Hybrid y Power. Con el modo eléctrico, el propulsor de gasolina permanece apagado, a no ser que el nivel de la batería se sitúe por debajo del 25%. En ese momento, el sistema cambia automáticamente al modo Hybrid.

Vista tres cuartos trasera del Geely Starray EM-i. @Laidea.es

Entre los elementos que se incluyen en la versión Max+ destaca el techo panorámico, el portón trasero de accionamiento eléctrico, retrovisor interior electrocromático, sistema de iluminación ambiental de 256 colores, sensores de parking delanteros y llantas de 19 pulgadas, entre otros.

Pero, ¿cuál es su coste? El acceso a la gama Starray EM-i da comienzo en los 33.490 euros, lo que le convierte en uno de los híbridos enchufables más económicos del mercado. Ahora bien, la versión probada tiene un coste de 37.990 euros, sin incluir descuentos y campañas ofrecidos por la marca. Con todo, la multinacional china sí logra diferenciarse del resto de su competencia, ya no sólo en precio, sino también en equipamiento.