Entró en vigor: la ley permite eliminar los arcenes de las carreteras para crear vías exclusivas para los ciclistas

Durante esta primera mitad de 2026, 19 ciclistas han perdido la vida en carretera y todos en vías interurbanas, de acuerdo con los datos publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT).

El organismo da la voz de alerta y destaca que, en concreto, el pasado mes de abril se incrementó notablemente el número de fallecidos (seis personas).

Ante este contexto, cobra especial relevancia la nueva medida normativa que busca frenar esta situación. El Reglamento General de Carreteras, aprobado mediante el real decreto 899/2025, introduce una solución directa con la que proteger a este colectivo.

Bicicleta circulando por un carril bici. Istock

La ley aclara que se podrán disminuir o suprimir por completo los arcenes preexistentes para realizar vías dirigidas a los ciclistas, serán adyacentes a las carreteras del Estado.

Sin embargo, esta medida no está pensada para grandes autopistas o autovías, irá destinada para las carreteras multicarril y convencionales. Espacios, en los que ahora, con la llegada del calor, utilizan estos aficionados a los pedales con gran asiduidad.

Para implantarse se requieren varias condiciones específicas. La vía debe tener una intensidad media diaria de tráfico reducida. Ya que su aplicación va dirigida especialmente a aquellos tramos donde haya posibilidad de haber un itinerario ciclista o para darle continuidad a uno ya existente.

Además se debe justificar técnicamente que la eliminación del arcén no perjudicará las condiciones de seguridad viaria ni la adecuada explotación de esa misma carretera.

Se conseguirán así nuevas vías seguras y separadas de la carretera principal. El objetivo de fondo de esta nueva normativa es separar, en la medida de lo posible, los distintos tráficos para evitar así las colisiones mortales.

Los carriles dispondrán de su propia señalización horizontal y vertical garantizando un paso seguro. A nivel jurídico, no disponen la consideración legal de "carreteras", ya que se las denomina como "elementos complementarios", algo clave a la hora de colaboraciones, financiaciones o mantenimiento con otras entidades.

Más allá de la construcción de nuevas infraestructuras, desde el RACE recuerdan que los ciclistas, al ser usuarios vulnerables y al, a su vez, tener consideración legal de vehículos deben cumplir con ciertas directrices.

Mientras que no existan nuevas vías ciclistas adyacentes, deben circular por el arcén derecho y no podrán hacerlo en paralelo. A ello se suma que de noche o con poca luz es necesario el uso de elementos reflectantes homologados que permitan ser vistos a al menos 150 metros, utilizando una luz blanca delantera y una roja trasera.

Es importante recordar que al ser considerados como conductores están sujetos a normas como las tasas de alcoholemia o el uso del teléfono móvil, al igual que el uso de auriculares.

La última novedad introducida este año reside en los seguros, las bicicletas de toda la vida y las eléctricas de hasta 250w no tienen obligación de contratar uno, pero aquellas en las que sus motores sean superiores a 250w o que cuenten con acelerador sí que están obligadas a tenerlo, se concluye así con las nuevas medidas para proteger a todos los ciclistas que salgan a rodar.