La Unión Europea marca las normas: los coches nuevos te vigilarán mientras conduces a partir del próximo mes de julio

Según los datos de la DGT, el factor humano está detrás de entre el 80% y el 90% de los accidentes de tráfico, siendo las distracciones, el exceso de velocidad y el cansancio las causas principales.

Con el fin de atajar este problema, el sector de la automoción ha diseñado soluciones tecnológicas, estas son los llamados ADAS (Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción) para coches y ARAS para motos.

Su impacto será masivo, ya que la Unión Europea estima que podrán llegar a salvar 25.000 vidas evitando con ello 140.000 lesiones graves hasta el año 2028. Si todo el parque móvil incorporara estos sistemas, estiman que se podría erradicar el 40% de los accidentes, el 37% de las heridas de consideración y el 29% de las muertes en carretera.

Prueba el prototipo de chasis de coche eléctrico. Istock

A partir del próximo 6 de julio entra en vigor de forma definitiva la normativa europea GSR2, se trata de un cambio legislativo con el que se transforman para siempre los requisitos de seguridad de los automóviles.

Desde dicha fecha todos los coches que se matriculen por primera vez deberán incluir obligatoriamente y de serie, nuevas tecnologías de asistencia, es decir, los ADAS.

El primero de ellos será el asistente de advertencia de distracciones (DDR-ADR), está diseñado para combatir los peligros ocasionados por el cansancio y despistes. Para ello utiliza cámaras de alta precisión y sensores con los que vigilar el comportamiento de la cabeza del conductor.

Se evalúan permanentemente los movimientos oculares, así como la dirección de la mirada, si detecta alguna anomalía como puede ser que el usuario mire el móvil o cabecee a consecuencia del sueño se emitirá una alerta sonora para llamar la atención de quien va al volante.

A él se suma el asistente avanzado de frenado de emergencia (AEB-PCD), a diferencia de los sistemas antiguos, este está específicamente creado para detectar peatones y ciclistas, con el objetivo de evitar los atropellos. El vehículo frenará de forma autónoma si calcula que el conductor no ha reaccionado a tiempo ante un peligro inminente.

Con estas novedades las autoridades europeas buscan mitigar los fallos humanos al volante y reducir drásticamente las víctimas mortales en las carreteras. Con ellos se alcanza el nivel dos de automatización, por lo que siguen siendo asistentes que requieren atención humana y no un vehículo autónomo.

Por lo que, aunque la tecnología se transforme en un gran aliado, la responsabilidad al volante seguirá siendo un pilar fundamental para todos los usuarios de las carreteras.