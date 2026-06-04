Clicars recorta un 49% sus pérdidas en su ejercicio fiscal 2025 y prevé volver a beneficios cinco años después

Clicars, compañía dedicada al reacondicionamiento de vehículos dependiente del Grupo Aramis -cuyo accionista mayoritario es el consorcio automovilístico Stellantis- cerró su ejercicio fiscal 2025 -comprendido entre octubre de 2024 y septiembre de 2025- con una reducción de sus pérdidas del 49%.

De esta manera, los números rojos de Clicars en el ejercicio fiscal 2025 se situaron en los 1,47 millones de euros, según consta en las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil.

Todo ello en un ejercicio marcado por la dana de Valencia, donde la compañía inauguró su segunda fábrica de reacondicionamiento de España, tal y como adelantó EL ESPAÑOL-Invertia. Esta operación estaba prevista para diciembre de 2024, pero la dana obligó a retrasar la inauguración hasta el mes de mayo de 2025.

El impacto sufrido por Clicars en Valencia implicó la pérdida de 243 vehículos y el cierre temporal del segundo punto de venta más importante hasta febrero de 2025. De hecho, el impacto económico total registrado por la compañía en los estados financieros del ejercicio ascendió hasta los 600.000 euros, sin incluir el efecto del retraso en la apertura de la fábrica.

El resultado bruto de explotación (ebitda) de Clicars ascendió hasta los 1,9 millones de euros (frente a los 400.000 euros del ejercicio anterior) impulsado principalmente por la mejora del margen bruto, que aumentó hasta los 27,6 millones de euros, un 3,4% más en la comparativa interanual y una rentabilidad del 9,64%. La compañía reconoce que si se excluye el impacto de la dana, el margen bruto habría alcanzado los 31,7 millones de euros.

Los ingresos de la sociedad se situaron en los 322,2 millones de euros, lo que supuso un ligero incremento del 1,7% en la comparativa interanual.

Las ventas de vehículos alcanzaron los 286,3 millones de euros, un 1,8% más en comparación con los 281 millones registrados en el ejercicio fiscal anterior. La compañía también reconoce que los volúmenes de venta se elevaron un 2,9%, al tiempo que hubo una ligera corrección del precio medio del 1,2% en línea con la normalización del mercado. Sin embargo, la prestación de servicios el año pasado se mantuvieron estables en los 35,8 millones de euros.

Previsiones

De cara al ejercicio fiscal 2026 -que finalizará el próximo mes de septiembre-, Clicars prevé que su volumen de actividad mantenga el crecimiento.

Ahora bien, la compañía también estima que a lo largo de este año volverá a la senda del beneficio.

Cabe recordar que la compañía lleva sin lograr números negros desde su ejercicio fiscal 2021, cuando logró un beneficio de 238.383 euros.

"Con el refuerzo de la red, la optimización operativa y financiera en marcha y el respaldo del grupo Aramis, la compañía considera que cuenta con una base sólida para retomar un crecimiento saludable en 2026 y avanzar hacia una rentabilidad neta consistente a partir del ejercicio fiscal 2026", reconoce Clicars.

Crecen los gastos de personal

En el apartado laboral, Clicars cerró el ejercicio 2025 con una plantilla conformada por 564 trabajadores, lo que supone 81 menos en comparación con el ejercicio fiscal anterior.

Sin embargo, los gastos de personal de Clicars experimentaron un alza del 3,5% en la comparativa interanual, hasta situarse en los 27,4 millones de euros.

Según reconoce la compañía, el incremento se explica, en gran medida, por 400.000 euros procedentes de eventos excepcionales (como los retrasos de convenio correspondientes a otros ejercicios y la reorganización del equipo) y por 300.000 euros derivados de los incrementos de convenio aplicables al ejercicio en curso.