Juan José, mecánico sobre el aire acondicionado: "Para ahorrar dinero y respirar más limpio el truco es darle al botón A/C"

Con la llegada de los meses más calurosos del año, los conductores ponen de nuevo en marcha los climatizadores de su coche. Aunque no todos lo hacen adecuadamente, y es que algunos hábitos pueden causar problemas en el sistema, e incluso llegar a romperlo.

En este contexto, Juan José, un conocido mecánico en las redes sociales expone una serie de consejos con los que poder alargar su vida. "Para ahorrar dinero y respirar más limpio el truco es darle al botón A/C".

Según aclara el experto, el error que comete la mayoría de personas es apagar el motor del vehículo mientras el aire acondicionado sigue funcionando.

Imagen del aire acondicionado de un coche. Istock

El sistema del aire acondicionado genera agua que se condensa debido al frío del evaporador interno. Para evitar acumular la humedad, el secreto es apagar el botón A/C, o lo que es lo mismo, el compresor. Debe hacerse unos segundos antes de detener el coche, dejando que el ventilador siga expulsando aire para secar el evaporador.

Una vez hecho esto ya se puede apagar el vehículo sin problema. Hacer este simple gesto aporta varios beneficios relevantes.

El primero es conservar mejor el sistema, al enfriarse primero se esquivan sobrepresiones en el circuito. A ello se suma que al eliminar la humedad se previene la aparición de bacterias y malos olores "evitas tener que gastar dinero en reparar el aire o tener que comprar bactericidas para quitar el mal a pies", aclara el mecánico.

Aunque este tipo de acumulaciones suelen ser más comunes en épocas de entretiempo, el mecánico recomienda hacerlo durante todo el año, garantizando así respirar aire limpio.

Se debe tener en cuenta que este circuito está diseñado para ser cerrado y completamente estanco. Es decir, que el gas refrigerante en condiciones normales no se consume ni tampoco se puede desgastar.

Por ello, en aquellos casos en los que se necesita rellenarlo es sinónimo de que existe una fuga. Es normal hacer una recarga ocasional cada varios años, ya que las pérdidas microscópicas son naturales, pero no continuadas.

Una señal de que tiene una fuga sucede cuando no enfría lo suficiente, puede que haya un fallo. Al igual que, cuando no se enciende puede ser a consecuencia del electroventilador, ya que se bloqueará la activación del compresor para evitar un sobrecalentamiento en el sistema.

Un mantenimiento adecuado es la clave para mantener su buen funcionamiento, como por ejemplo cambiar el filtro, ya que si este está sucio puede hacer que se disminuya el caudal. Los pequeños gestos pueden evitar averías y problemas costosos en un futuro.