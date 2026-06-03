Las automovilísticas chinas dan el 'sorpasso' a Volkswagen en Europa y logran paliar las caídas de su mercado doméstico

La realidad que vive la industria de la automoción apenas podía llegar a imaginarse hasta hace no mucho tiempo. Los tres principales polos industriales viven realidades bien distintas: China sufre una caída de la demanda de su mercado doméstico, Estados Unidos busca reindustrializar sus factorías a través de medidas proteccionistas y Europa mira hacia la electrificación, tecnología cuya cadena de valor está íntegramente dominada por China.

En esta transición, Europa se ha convertido en la principal puerta de entrada de las automovilísticas chinas. Esta situación permite a los fabricantes asiáticos dar salida a una producción tan vasta que ni siquiera puede absorber su mercado doméstico.

Las ventas realizadas por cuatro grupos automovilísticos chinos en Europa entre enero y abril alcanzaron las 477.396 unidades. Esto supone el 10,2% del mercado europeo -tres puntos y medio más frente al mismo periodo de 2025-, según datos de la patronal de fabricantes (Acea). También equivale a un crecimiento del 59,1% en la comparativa interanual.

Dicho de otro modo, las ventas del grupo Geely, SAIC Motor, BYD, Chery y Leapmotor en Europa superaron a las realizadas por la marca Volkswagen, líder indiscutible del mercado de forma ininterrumpida desde 2005.

La automovilística alemana, por su parte, redujo sus matriculaciones europeas un 3,8% en el primer cuatrimestre del año, hasta alcanzar las 469.524 unidades.

Es cierto que se trata de la suma de 17 enseñas distintas, pero los crecimientos que experimentan en el Viejo Continente compensan las mermas que sufren en China. De hecho, la velocidad con la que estos fabricantes están incrementando su cuota de mercado no tiene parangón. Ni siquiera con la entrada en el mercado europeo de fabricantes japoneses y surcoreanos en las décadas de 1970 y 1990, respectivamente.

Además, este crecimiento de las importaciones se produce pese a la imposición de aranceles por parte de Bruselas a los vehículos eléctricos fabricados en el gigante asiático.

Cabe tener presente que el mercado chino sufre una caída de la demanda motivada por la restauración de algunos impuestos y por una guerra de precios que afecta desde 2025. Pero también se resiente debido a unos bajos márgenes y a la infravaloración del yuan.

Con todo, los fabricantes asiáticos ven en Europa la principal plaza a la hora de dar salida a su producción, al tiempo que logran mayores márgenes de los que consiguen en su mercado doméstico.

Tan importante es el crecimiento que experimentan los fabricantes chinos que ya se sitúan por delante de los surcoreanos en número de ventas.

Por ahora, no han logrado superar en ventas a los fabricantes japoneses, con el grupo Toyota y Nissan como principales caballos de batalla. No obstante, estos consorcios sí baten las cifras registradas por el mayor fabricante a nivel mundial, cuyas ventas en el Viejo Continente alcanzaron las 313.171 unidades, un 2,3% menos en la comparativa interanual.

BYD se hunde en China

BYD, el mayor fabricante y vendedor de vehículos eléctricos del mundo, no atraviesa su mejor momento. La multinacional con sede en Shenzhen acumuló hasta abril nueve meses consecutivos con caídas en sus ventas.

Así, al cierre del primer cuatrimestre, sus entregas mundiales cayeron un 26% en todo el mundo, hasta situarse en las 1.380.893 unidades.

Lo cierto es que la caída podía haber sido más elevada si no fuese por el desempeño del mercado europeo.

Y es que BYD comercializó en Europa 101.221 vehículos en Europa en el primer cuatrimestre del año, lo que supone un alza del 143,9% en la comparativa interanual. Es decir, un 7,3% de sus ventas se destinan al Viejo Continente.

Geely, líder chino en Europa

Sin embargo, BYD no es el fabricante chino con más ventas en Europa. Ese título lo ostenta el grupo Geely, propietario de Volvo Cars, Smart -en una joint venture con Mercedes-Benz- Polestar, Lynk&Co, Zeekr y la marca homónima, entre otras enseñas.

Las ventas que el consorcio chino realizó en Europa en los cuatro primeros meses del año alcanzaron las 138.429 unidades, lo que supone un incremento del 4,8% en tasa interanual.

Dicho de otro modo, el grupo Geely supera en ventas a Ford y Nissan en Europa, los cuales sufren recortes del 14,3% y del 10,3%, respectivamente, en el primer cuatrimestre del año.

Sin embargo, el desempeño del consorcio automovilístico chino a nivel mundial difiere del comportamiento en Europa. En el primer cuatrimestre, sus matriculaciones se mantuvieron planas, con 944.522 unidades, un 0,7% más en la comparativa interanual.

¿Y qué se prevé en el corto plazo? La penetración de los fabricantes chinos en el mercado europeo se mantendrá al alza. Todo ello debido a que los mercados internacionales juegan un papel crucial en el crecimiento de estas compañías. Y es que el mercado chino entra en un periodo de menor crecimiento pero la capacidad productiva se mantiene elevada.