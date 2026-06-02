La UE cambia las normas: los jóvenes de 17 años podrán sacarse el carnet de conducir, pero deben ir acompañados

En un posible futuro cercano, los jóvenes españoles no tendrán que esperar a cumplir la mayoría de edad para ponerse al volante de un coche. Una nueva normativa europea ha autorizado que los menores de 17 años puedan obtener el permiso B de circulación.

Este novedoso cambio legislativo se encuentra en el artículo 17 de la directiva europea 2025/2205, aprobada recientemente. Se expandirá el conocido modelo alemán, cuyo objetivo es que los nuevos conductores adquieran experiencia real en carretera de forma progresiva y bajo un entorno supervisado.

La aplicación no es inmediata, el Gobierno de España tiene de plazo máximo hasta el 26 de noviembre de 2028 para adaptar la legislación e incorporar esta medida.

Un joven conductor al volante. Istock

Una vez expedido el permiso para menores, el carnet físico incluirá un código específico en su parte trasera, el 98.02, con el que las autoridades podrán identificar rápidamente que el conductor está sujeto a ir acompañado en todo momento.

Y es que siempre deberá ir con el otro conductor que tenga al menos 24 años y cinco de experiencia con el permiso de conducir. Además, no puede haber sido privado de su derecho en los últimos cinco años. Tendrá prohibida la consumición de alcohol o drogas, ya que tiene que contar con todas sus facultades para tutelar al menor.

El nuevo novel tendrá que pasar los mismos exámenes teóricos y prácticos que se exigen en la actualidad en el modelo español.

Una vez superadas estas pruebas, el joven podrá utilizar los mismos vehículos que quedan autorizados en la categoría B, o lo que es lo mismo, turismos de hasta 3.500 kilos de masa máxima autorizada y con una capacidad de nueve plazas incluido el que va al volante.

La figura del acompañante es una pieza clave, ya que si el menor decide circular sin supervisión estará incumpliendo una de las condiciones clave de su permiso.

Aunque la Dirección General de Tráfico (DGT), todavía no ha definido un régimen con el que sancionar específicamente la cuantía económica de las multas en estos casos.

De este modo los jóvenes se unirán a los otros tipos de carnet, como el que autoriza a los menores con 15 años poder optar al permiso AM para ciclomotores. Al igual que para aquellas categorías que permiten conducir ciertos vehículos a las personas con 16 años.

Tal como afirma el RACE "lo que sí parece evidente es que el acompañante tendrá una responsabilidad mayor que la de un simple pasajero". El nuevo modelo busca transformar así los primeros kilómetros al volante en un aprendizaje compartido y progresivo, para que cuando lleguen a la mayoría de edad puedan enfrentarse a la conducción en solitario mucho mejor preparados.