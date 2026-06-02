Los coches híbridos rozan la mitad de las ventas en España, la combustión se hunde y los electrificados no dejan de crecer

El mercado automovilístico español cerró el pasado mes de mayo con la primera caída en ventas en lo que va de ejercicio. En mayo se matricularon un total de 111.894 turismos, un 0,8% menos frente al mismo mes del año anterior, según datos de las patronales de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y distribuidores oficiales e independientes (Ganvam).

Pese al descenso, aún es pronto para hablar de una ralentización en el mercado. Principalmente, por dos motivos. Por un lado, el pasado mes de mayo contó con un día hábil menos que el año anterior. Pero es que la tendencia que sigue el canal de los particulares -el más rentable para los fabricantes- difiere drásticamente de una ralentización, pues acumula tres meses consecutivos por encima de las 100.000 unidades matriculadas.

En los cinco primeros meses del año, las ventas de turismos en España acumulan un crecimiento del 5,8% en la comparativa interanual, hasta alcanzar las 519.531 unidades. Un crecimiento que se explica por la buena salud de la que goza el mercado gracias al impulso de los particulares, cuyas entregas aumentaron un 6,4% en el acumulado.

Lo cierto es que hay una tendencia que se consolida en el mercado patrio: la combustión cada vez tiene menor peso y la tecnología híbrida no enchufable se aproxima a copar la mitad de las ventas.

Ahora bien, los modelos electrificados —eléctricos e híbridos enchufables— cada vez tienen mayor peso en el mercado, todo ello en un momento en el que aún no se han publicado las bases del Plan Auto+, dotado con 400 millones de euros.

Todo al híbrido

La tecnología híbrida es la preferida en el mercado español. Una tendencia que está en línea con el mercado europeo en un momento en el que la industria está sumida en una profunda transformación hacia el vehículo eléctrico.

Así, un 47,7% de las matriculaciones de turismos realizadas en los cinco primeros meses del año correspondió a modelos con tecnología híbrida no enchufable. Supone cinco puntos más frente al mismo periodo del año anterior. Entre enero y mayo se comercializaron 247.755 turismos híbridos no enchufables, lo que supuso un 19,5% más en la comparativa interanual.

El crecimiento de esta tecnología es directamente proporcional a la que siguen los modelos de combustión. Las ventas de modelos diésel y gasolina no encuentran suelo y registran descensos en el acumulado del año del 27,7% y del 20,3%, respectivamente.

Por tener clara la situación, el diésel tan sólo acapara el 3,8% del mercado -su máximo histórico se alcanzó en 2007 y 2010 con el 70% de las ventas- mientras que la gasolina copa actualmente el 23,5% de las ventas -su máximo histórico fue en 1988 con el 88% de las matriculaciones-.

Alza de los electrificados

Los modelos electrificados también siguen una tendencia de crecimiento importante. Entre enero y mayo se matricularon 111.386 modelos eléctricos e híbridos enchufables, un 43,6% más que en la comparativa interanual y ya suponen un 21,4% del mercado, cinco puntos más que en el mismo periodo del año anterior.

La tecnología híbrida enchufable registró un incremento en sus ventas del 46,5%, con 62.388 unidades matriculadas. El peso de esta tecnología en el mercado patrio se sitúa en el 12%, tres puntos por encima del mismo periodo de 2025.

Las ventas de modelos completamente eléctricos también registraron un alza del 40% entre enero y mayo, hasta alcanzar las 48.998 unidades matriculadas.

Sin embargo, la cuota de mercado de la tecnología eléctrica crece a un ritmo más moderado, hasta situarse en el 9,4%, dos puntos más que en el mismo periodo del año anterior.

Previsiones

Lo cierto es que las previsiones que maneja el sector difieren. Los fabricantes se muestran cautos debido a si continúa la guerra en Irán y a si se genera más inestabilidad en los precios de la energía. En caso de que llegue la estabilidad, el cierre de mercado superaría con holgura los 1,2 millones de turismos vendidos. El mismo escenario manejan desde la distribución.

Ahora bien, los concesionarios alertan de un "enfriamiento" en su actividad comercial. Cabe recordar que las previsiones que manejaba la patronal de concesionarios de cara a 2026 pasaban por alcanzar los 1,3 millones de unidades matriculadas.