Mateo es mecánico y confirma el mejor producto para el mantenimiento de tu coche: "Hace verdaderos milagros"

Mantener nuestro coche en perfecto estado va más allá de las revisiones periódicas, también existen productos específicos que mejoran notablemente el rendimiento. Para profundizar en el tema utilizaremos la recomendación de Mateo, mecánico que expone sus consejos en las redes sociales.

El estilo de conducción y el uso diario del vehículo pueden generar una acumulación de residuos. Si no se eliminan a tiempo, estos sedimentos obstruyen el flujo de combustible hacia los componentes del motor, produciendo graves fallos. Para evitarlo el producto que recomienda el experto es clave.

Se trata de un limpiador interno de motores, cuya función es arrastrar y eliminar los desperdicios. Está diseñado para aplicarse justo antes de los cambios de aceite, evitando la corrosión y mejorando el rendimiento.

Imagen de un cambio del filtro del aceite. Getty Images

Contiene un agente de limpieza denominado PGA, que puede ser utilizado tanto en motores diésel como de gasolina. Para introducir este compuesto basta con cinco sencillos pasos.

El primero de ellos es añadir el champú al aceite sucio. Tras esto, debemos encender el motor del coche durante diez minutos y seguidamente procederemos a sacar el lubricante usado, además de cambiar el filtro del aceite.

Por último, se añade el nuevo lubricante al vehículo. De este modo lo muestra el entendido en el vídeo publicado en sus redes sociales, donde explica que el propio aceite desgastado sale tras usar este producto.

En el ejemplo, el entendido utiliza el Castrol Engine Champú 300 cl, se puede encontrar en Autodoc por un precio de 7,53 euros.

En cuanto al otro aspecto técnico a seguir, se encuentra el cambio del filtro del aceite, primero se debe ubicar. Se encuentra situado cerca del cárter, en la parte inferior.

Antes de sacarlo, se tiene que colocar algún recipiente debajo, por el líquido que pueda llegar a soltar. Si el motor está caliente, el drenaje será más sencillo, pero tampoco puede estar a altas temperaturas. Se debe retirar el tapón de vaciado.

El proceso comienza desmontando el filtro usado con la llave adecuada. Antes de colocar el nuevo componente, conviene lubricar su junta con una pequeña cantidad de aceite limpio.

El posterior montaje se realiza en forma de rosca y de manera firme pero sin aplicar una fuerza excesiva, concluyendo el paso con la colocación del tapón para finalizar así la limpieza.

Un proceso que ayudará a alargar la vida del motor y el vehículo. Aunque si se tienen dudas lo mejor siempre será acudir a un profesional.