Stellantis invertirá 60.000 millones hasta 2030 y el 70% irá a parar a Peugeot, Fiat, Jeep, Ram y los vehículos comerciales

Stellantis, el grupo surgido de la fusión entre PSA y FCA en 2021, acaba de presentar la nueva hoja de ruta hasta 2030. Su nuevo plan estratégico, denominado FaSTLAne 2030 e impulsado por el nuevo consejero delegado, Antonio Filosa, contempla la inversión de 60.000 millones de euros hasta 2030.

Una cifra que implica nuevas alianzas con nuevos actores, así como la priorización de unas enseñas sobre otras. No hay que olvidar que el grupo aúna a 14 marcas en todo el mundo. Así, el 70% de esta inversión, unos 42.000 millones de euros, se destinará a Peugeot, Fiat, Jeep, Ram y Pro One, la división de vehículos comerciales del grupo automovilístico.

Asimismo, las cinco marcas regionales de la compañía -Chrysler, Dodge, Citroën, Opel y Alfa Romeo- son muy sólidas en sus respectivos mercados y se beneficiarán de estos mismos activos globales, reforzando además su diferenciación de marca para deleite de sus clientes.

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