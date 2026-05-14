Las ventas mundiales de vehículos de hidrógeno crecen un 20% hasta marzo y Hyundai copa dos de cada tres entregas

La tecnología de pila de combustible de hidrógeno avanza. Si bien dicha tecnología aún es incipiente y sus números apenas son representativos en el mercado general, algunas regiones avanzan de una forma más decidida que otras en las ventas de este tipo de vehículos.

En los tres primeros meses del año se matricularon un total de 2.602 vehículos de pila de combustible de hidrógeno en todo el mundo. Una cifra que equivale a un alza del 20,6% en comparación con el primer trimestre del año anterior, según datos de SNE Research.

Sin embargo, hay un actor que destaca por encima del resto: Hyundai. La firma surcoreana acaparó dos de cada tres ventas de vehículos de pila de combustible de hidrógeno.

En los tres primeros meses del año, Hyundai comercializó un total de 1.752 unidades, lo que supone más que duplicar las matriculaciones realizadas en el mismo periodo del año anterior. Esta situación se explica por la renovación del Nexo, el único modelo de pila de combustible de hidrógeno que tiene la compañía surcoreana en su portfolio, la cual se llevó a cabo en la segunda mitad de 2025.

Sin embargo, el impulso de esta tecnología parece estar ligado al segmento de los vehículos comerciales de servicio medio y pesado, la logística de larga distancia, los autobuses y el transporte portuario.

Entre enero y marzo, las matriculaciones de vehículos comerciales de pila de combustible de hidrógeno por parte de los fabricantes chinos -los que impulsan esta transición- cayeron un 47,6% en la comparativa interanual, hasta las 627 unidades.

Tras ellos se sitúa Toyota, el grupo automovilístico líder en ventas y producción a nivel mundial desde 2020. El consorcio automovilístico nipón cuenta en el mercado con dos modelos de pila de combustible de hidrógeno: el Mirai y el Crown.

Pues bien, las ventas de modelos de pila de combustible de hidrógeno realizadas por Toyota entre enero y marzo alcanzaron las 174 unidades, lo que supone un alza del 14,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Asimismo, Honda lanzó el año pasado en EEUU y Japón el CR-V e:FCEV, modelo del que se comercializaron 49 unidades en el mundo en los tres primeros meses del año, lo que supuso una caída del 12,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Corea, líder en ventas

Por países, Corea del Sur fue el que más modelos de pila de combustible de hidrógeno matriculó en los tres primeros meses del año. En el país asiático se comercializaron 1.742 vehículos de pila de combustible, lo que supone más que duplicar las cifras que se hicieron en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Le siguió China, con un total de 628 unidades matriculadas entre enero y marzo, lo que supone un 47,5% menos en comparación con el ejercicio anterior.

Japón cerró el podio, con 134 unidades matriculadas, lo que supuso un 8,9% más en la comparativa interanual.

Asimismo, las ventas de este tipo de vehículos en EEUU aumentaron un 21,7% en el primer trimestre, hasta alcanzar las 84 unidades.

Europa, por su parte, se situó como el mercado donde se registraron menos ventas de este tipo de vehículos. Entre enero y marzo se comercializaron en el Viejo Continente un total de 14 vehículos de pila de combustible de hidrógeno, lo que supuso una merma del 64,1% en comparación con el ejercicio anterior.

No es de extrañar esta caída si se tiene en cuenta que el Viejo Continente ha apostado por la electrificación como principal tecnología a la hora de descarbonizarse. De hecho, cabe puntualizar que la Unión Europea ha establecido un marco regulatorio para construir infraestructuras de repostaje de hidrógeno ubicadas en las principales redes de transporte y centros urbanos para 2030.