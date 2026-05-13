Gestamp gana un 81% más en el primer trimestre gracias al impacto de los extraordinarios

Gestamp, la multinacional vasca de componentes de automoción, cerró el primer trimestre del año con un beneficio neto de 49 millones de euros, lo que supone un incremento del 81,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Un fuerte impulso que se debe al impacto puntual en materia de gastos financieros y por las menores diferencias en los tipos de cambio. Sin esos extraordinarios, el resultado del primer trimestre habría estado en línea con el registrado en los tres primeros meses del año anterior.

El beneficio bruto de explotación (ebitda) de la compañía en los tres primeros meses del año fue de 303 millones de euros, lo que supone un alza del 1% en la comparativa interanual. Asimismo, la rentabilidad de Gestamp entre enero y marzo se situó en el 10,8%, lo que supone un alza de medio punto porcentual frente al primer trimestre de 2025.

La cifra de negocios de Gestamp entre enero y marzo registró una caída del 5% frente al mismo periodo del año anterior, hasta situarse en los 2.834 millones de euros.

La compañía explica que esta merma estuvo condicionada por el impacto de la evolución de las divisas en diferentes mercados en los que opera y por la contracción en los volúmenes de producción de vehículos ligeros a nivel mundial.

De hecho, la producción mundial de vehículos se recortó un 3,4% en el primer trimestre, hasta situarse en los 21,5 millones de unidades fabricadas.

Francisco J. Riberas, presidente ejecutivo de Gestamp, explicó que "pese al aumento del beneficio neto en el periodo, que es fruto del impacto de extraordinarios, la compañía ha seguido enfrentándose a un entorno complejo, marcado por una caída en la producción mundial de vehículos, presiones de costes e incertidumbres geopolíticas y regulatorias".

Reducción de la deuda

En lo que al pasivo se refiere, la deuda financiera neta de Gestamp en el primer trimestre del año se redujo un 10,9% en tasa interanual, hasta situarse en los 1.977 millones de euros.

Esta evolución, fruto de la estrategia de optimización del endeudamiento impulsada por Gestamp para reforzar su solidez financiera, ha permitido situar el apalancamiento en un ratio de 1,5x ebitda, dentro del rango en el que la compañía se comprometió a mantenerlo.

Dividendo

Asimismo, la Junta General de Accionistas de Gestamp, que se ha celebrado hoy en Bilbao, ha dado luz verde a la distribución en julio de un dividendo complementario de 0,0412 euros brutos por acción.

Esta cantidad se suma a lo repartido en enero y eleva la remuneración al accionista hasta los 0,08 euros, en cumplimiento del compromiso de Gestamp de distribuir el 30% de su beneficio neto anual.