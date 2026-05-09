Juan José, mecánico: "Si has frenado antes de llegar a un radar fijo te multan con cuatro puntos, lo hace la mayoría"

Uno de los grandes factores de riesgo en las carreteras es la velocidad, la Dirección General de Tráfico (DGT) destaca que uno de cada cinco accidentes de tráfico con víctimas se puede relacionar directamente con ello.

Por esta razón cada vez más carreteras españolas cuentan con nuevos dispositivos de vigilancia, de hecho, este 2026 se pretende terminar de implantar 122 nuevos puntos.

En este contexto, Juan José, un conocido mecánico desde las redes sociales, expone una de las tácticas que las autoridades utilizan para vigilar a los conductores que superen la velocidad límite establecida por la vía.

Señal de radar de velocidad en una autopista. Istock

"La mayoría de personas frena antes de llegar a un radar fijo", afirma. Este comportamiento puede tener consecuencias, y aunque el Reglamento General de Circulación no lo sanciona, sí que se considera un peligro. Una frenada brusca se puede multar con una cuantía económica que puede llegar a los 500 euros en los casos más graves.

"Para evitar esto, lo que han hecho es ponerte un radar móvil delante de uno fijo", confirma el experto desde sus redes sociales, recalcando que se castiga al infractor con la pérdida de cuatro puntos, aunque todo depende por cuánto se supere el límite permitido.

Según la normativa, todo conductor que quiera reducir considerablemente la velocidad de su vehículo debe asegurarse primero de que puede hacerlo sin poner en riesgo a los demás conductores que están haciendo uso de la vía.

Además, se tiene que alertar previamente de su intención de frenar. Y siempre que sea posible, debe hacerse mediante el empleo reiterado de las luces de frenado o moviendo el brazo de arriba abajo con movimientos cortos.

De la misma manera, la ley prohíbe expresamente la utilización de mecanismos de detección de radar, así como llevar en el vehículo instrumentos o sistemas acondicionados para eludir la vigilancia de los agentes de tráfico.

De acuerdo con el RACE, el uso de inhibidores de radar está castigado con una multa de 6.000 euros y la retirada de seis puntos del permiso de circulación. Mientras que para aquellos que los instalen se les reserva una multa de 30.000 euros.

A ello se suma que desde 2022, utilizar detectores, supone una penalización, que ha pasado de ser de 200 euros a recibir una de 500 euros y la retirada de tres puntos del carnet de conducir.

Por lo que intentar eludir un control puede salir más caro que la propia sanción por velocidad, aunque lo mejor siempre será mantener un ritmo constante en el trayecto haciendo innecesario realizar maniobras bruscas o utilizar artefactos evasivos.