Ha entrado en vigor: multas de 500 € y 6 puntos al circular así en una rotonda, según el Reglamento de Circulación

Una de las mayores quejas en la conducción sucede en las glorietas. La primera de ellas, en España, se construyó en 1976, pero a pesar de haber pasado tantos años muchos conductores todavía no saben utilizarlas correctamente.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT) y el informe de Automovilistas Europeos Asociados, entre 2015 y 2019 se registraron 45.000 siniestros con víctimas en intersecciones giratorias, con 317 muertos y más de 58.000 heridos de diversa consideración.

Con estos datos las cifras son claras, casi el 10% de los accidentes con heridos ocurren en glorietas. De hecho hay tres momentos clave en estos espacios: la entrada, la circulación interior y la salida.

Intersección de rotondas. Istock

En cuanto a las sanciones, se considera un comportamiento grave salir de una rotonda cruzándola desde el carril del fondo, esto conlleva una penalización de 200 hasta 500 euros, y la pérdida de seis puntos del permiso de circulación.

Este comportamiento obliga a los demás conductores con los que se comparte la vía a reducir su velocidad, calificando la actuación del infractor como una conducción temeraria.

"En el acceso a una glorieta hay que anticiparse, observar y respetar la señalización. Y sobre todo, entrar a una velocidad adecuada", explican desde el Área de Formación de Conductores de la DGT.

También se reputa una conducta imprudente cruzar la glorieta en línea recta, en diagonal, hacerla al revés, o con velocidad excesiva, algo que queda recalcado en el Reglamento General de Circulación.

De la misma manera, el conductor está obligado a utilizar intermitentes en toda maniobra que implique un desplazamiento, no hacerlo supone una vulneración del reglamento. No solo se sanciona su ausencia, sino el no hacerlo con la antelación suficiente.

La forma correcta de realizar una glorieta es entrar en ella reduciendo la velocidad en la aproximación, cediendo el paso a los vehículos que se encuentran dentro y observar con antelación a los que vienen por la izquierda para no precipitarse.

Se debe tener en cuenta que es preferible dar otra vuelta si no es posible ocupar el carril exterior antes de salir para conseguir la colocación adecuada.

Se debe tener en cuenta, que es preferible dar otra vuelta si no es viable ocupar el carril exterior, antes de salir para conseguir la colocación adecuada.

Las glorietas están diseñadas para agilizar el tráfico y mejorar la seguridad en los cruces, pero para que esto sea factible todo conductor debe conocer el reglamento y aplicarlo correctamente para evitar cualquier incidente en este punto tan conflictivo.