Nissan recortará el 10% de su plantilla en Europa como parte de la reorganización del grupo

Nissan recortará su fuerza laboral en Europa. La automovilística nipona despedirá al 10% de su plantilla en el Viejo Continente con el fin de reforzar su eficiencia y competitividad.

Así las cosas, Nissan despedirá a 900 trabajadores en todas sus instalaciones en Europa. Hasta la fecha, la multinacional japonesa cuenta en la región con cerca de 9.300 empleados.

Esta decisión, que se enmarca en el plan de transformación Re:Nissan iniciado por su presidente y consejero delegado Iván Espinosa, afecta a los principales mercados en los que la compañía tiene operaciones: Reino Unido, España y Francia.

En lo que a España se refiere, Nissan reconoce que llevará a cabo un "redimensionamiento del centro de recambios de El Prat en Barcelona".

De hecho, la compañía ya ha presentado la propuesta de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en los tres centros catalanes: el de recambios de El Prat de Llobregat (Barcelona), el centro técnico de la Zona Franca de Barcelona y el centro de áreas flexibles, también en El Prat.

Las tres instalaciones serán las que se verán más afectadas por los recortes, dado que en ellas Nissan emplea a 569 trabajadores.

No obstante, empresa y sindicatos arrancarán las negociaciones la próxima semana.

Ahora bien, la factoría de Sunderland -la única productiva que tiene en Europa tras abandonar la actividad en Barcelona en 2021- también se verá afectada por los recortes.

En dicha planta, donde se da empleo a 6.000 trabajadores y se producen los modelos Qashqai y Juke, la actividad se consolidará. De esta manera, se pasarán de dos líneas productivas a una.

Todo ello con el fin de "explorar nuevas oportunidades para la plena utilización de la planta". En román paladino, se mantienen conversaciones con fabricantes chinos para producir en la factoría de Sunderland.

Asimismo, Nissan cambiará su modelo de negocio en los países nórdicos. Ello implica abandonar el modelo de la distribución y abrazar el de gestión de importador, lo que le permitirá un ahorro de costes.

Más de 20.000 despidos

La situación que atraviesa Nissan es delicada. La compañía presentó unas pérdidas en su ejercicio fiscal 2024 por valor de 4.082 millones de euros. Unos números rojos que obligó a presentar un plan de recortes fijos y variables.

Entre los fijos se incluían el cierre de siete plantas en todo el mundo y el despido de 20.000 trabajadores, el 15% de su fuerza laboral.

"Hemos anunciado la consolidación de las siete plantas en un plazo de diez meses, lo que refleja una ejecución rigurosa y un avance significativo en la optimización de los costes fijos", reconoció Espinosa en febrero, tras el cierre de los tres primeros trimestres de su ejercicio fiscal 2025.

La compañía prevé cerrar el ejercicio fiscal con un beneficio operativo de 50.000 millones de yenes (270,8 millones de euros), lo que implica dejar atrás las previsiones de 60.000 millones de pérdidas.

Dicha mejora en las previsiones obedece a un impacto positivo puntual derivado de cambios en la normativa estadounidense sobre emisiones, junto con las reducciones de costes y los efectos favorables del tipo de cambio.

Esto también provoca que las previsiones de beneficio Nissan mejoren para el cierre del año. Así, la automovilística espera cerrar con unas pérdidas de 550.000 millones de yenes (2.979 millones de euros). Previamente la compañía nipona estimaba unas pérdidas de 650.000 millones de yenes (3.521 millones de euros). De lograrlo, los números rojos de Nissan mejorarían un 18% frente al ejercicio anterior.