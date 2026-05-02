Joseba es ingeniero y ahora, dueño de gasolineras: "Es un mito que las low cost compran combustible de abajo más sucio"

Dueño de la compañía, en un video de las redes. You Tube

"Hoy en día en España venden más litros las gasolineras low cost que las de petrolera", así lo confirma Joseba Barrenengoa, propietario de una cadena de gasolineras en España.

Este sector se encuentra en auge, y muchos conductores apuestan por ello para conseguir ahorrarse unos euros en sus repostajes. En este contexto de cambios, el propietario explica que él mismo optó por eliminar casi todas las tiendas de sus establecimientos, su objetivo era apostar por la rapidez.

El experto destapa un mito popular, refiriéndose a que este tipo de estaciones caracterizadas por ser más económicas son peores. "Es falsísimo que las gasolineras low cost compran el combustible de la parte baja de los depósitos, que está más sucio".

Reabastecimiento de combustible Istock

De este modo, deja claro que el producto base es exactamente el mismo para todos los camiones cisterna.

"Da lo mismo repostar en un lado que el otro", afirma Barrenengoa sobre la calidad de los combustibles.

En cuanto a las diferencias, explica que esta radica en los casos en los que la marca decide implementar algún aditivo a posteriori y por ello, recalca que "nos han lavado el cerebro con el marketing"

Por otro lado, el dueño expone una estafa por parte de las estaciones de repostaje. Lo hace en el podcast llamado Al Corte, afirmando que "la gente debe saber que existe esta herramienta".

Y es que no siempre existe la certeza de que una estación de servicio ha llenado el tanque de la gasolina con los litros exactos por los que se ha pagado, ya que el coche no mide con exactitud la cantidad que contiene el tanque con el barómetro.

El empresario recalca que todo conductor debe ser consciente de que tiene una herramienta a su disposición para averiguarlo, y que todos los establecimientos están obligados a proporcionarla.

Se trata de una probeta de 10 litros, en el caso en el que se exija el gasolinero debe llenarla en presencia del cliente, con lo que se pueda verificar si la cantidad de litros marcada por la máquina que los contabiliza, es acorde con lo que contiene el recipiente.

Tras el éxito de este tipo de modelos de repostaje, la prioridad del cliente se encuentra en la búsqueda de un precio justo por el producto recibido, además de la transparencia con ello.

Por lo que si en algún momento se tiene la duda de estar sufriendo una estafa, siempre existirá esta posibilidad para comprobarlo.