Stellantis gana 377 millones de euros tras incrementar sus ventas un 11% en los tres primeros meses del año

Stellantis cerró el primer trimestre del año con un beneficio neto de 377 millones de euros. Unas cifras que contrastan con las pérdidas de 387 millones de euros registradas en el mismo periodo del ejercicio anterior que dio como resultado unas pérdidas históricas de 22.332 millones de euros.

Todo ello se pudo lograr gracias a un incremento en las ventas entre enero y marzo. Así, el consorcio francoitaloamericano matriculó 1.365.000 vehículos en todo el mundo, lo que supone un alza del 11% en comparación con el ejercicio anterior.

Así las cosas, la facturación de Stellantis creció un 6% en el primer trimestre, hasta situarse en los 38.132 millones de euros. Un hecho que se explica por el incremento en los envíos en Norteamérica del 17%, Europa (12%), Asia Pacífico (15%), Oriente Medio y África (11%) y Sudamérica (4%).

Asimismo, el beneficio operativo casi se triplicó en comparación con el primer trimestre de 2025, hasta alcanzar los 960 millones de euros. De hecho, la rentabilidad operativa del grupo escaló 1,6 puntos porcentuales, hasta situarse en el 2,5%.

Antonio Filosa, consejero delegado de Stellantis, explicó que "los productos que lanzamos en 2025 han tenido una excelente acogida y confiamos en que los 10 nuevos vehículos previstos para 2026 consolidarán este impulso".