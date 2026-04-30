El Grupo Volkswagen recorta su beneficio un 29,5% en el primer trimestre afectado por los aranceles y los extraordinarios

El Grupo Volkswagen cerró el primer trimestre del año con una caída en su beneficio del 29,5% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. En los tres primeros meses del año, el gigante alemán del automóvil logró un beneficio neto atribuido de 1.290 millones de euros.

Dicha caída se explica por el recorte en ventas experimentado en EEUU y China, así como los aranceles y la aplicación de elementos extraordinarios. Así, el beneficio operativo del consorcio automovilístico alemán cayó un 14,2% en la comparativa interanual, hasta situarse en los 2.463 millones de euros.

En lo que a ventas se refiere, el Grupo Volkswagen comercializó en los tres primeros meses del año un total de 2.048.900 vehículos en todo el mundo, lo que supone un 4% menos en la comparativa interanual.

Así las cosas, la facturación del consorcio automovilístico alemán se recortó un 2,5%, hasta situarse en los 75.657 millones de euros.

Con todo, la rentabilidad sobre las ventas del Grupo Volkswagen entre enero y marzo se situó en el 3,3%, lo que supone 0,4 puntos porcentuales menos en comparación con el ejercicio anterior.

Oliver Blume, presidente y consejero delegado del Grupo Volkswagen, ha explicado que "el mundo está experimentando un cambio fundamental, y estamos alineando nuestra estrategia de manera coherente. Las guerras, las tensiones geopolíticas, las barreras comerciales, regulaciones más estrictas y una intensa competencia están generando vientos en contra".

Arno Antlitz, director financiero y de Operaciones del Grupo Volkswagen, añadió: "Debemos transformar radicalmente nuestro modelo de negocio y lograr mejoras estructurales y sostenibles. Esto incluye mejorar la estructura de costes de nuestros vehículos sin comprometer la esencia del producto, reducir significativamente los gastos generales, aumentar la eficiencia de nuestras plantas y acelerar el desarrollo tecnológico y la toma de decisiones".