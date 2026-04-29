Elena, camionera: "Me podría dedicar a esto toda la vida, pero es muy sacrificado y difícil de compaginar"

Elena es una joven conductora originaria de Huelva que trabaja en el sector del transporte. Lo compagina con las redes sociales donde describe su día en el camión y expone sus condiciones laborales destacando varios aspectos desde su cuenta @elenamontalban_.

"Creo que una persona tiene que elegir un trabajo con expectativas de futuro", destaca la conductora, y aunque afirma no ganar grandes sueldos sí que es mayor que en otros sectores.

Para ella, uno de los pilares fundamentales es el elegir una profesión acorde con los gustos personales y no únicamente guiarse por los factores económicos.

Camionero desde el interior de la cabina. Istock

Esto lo aplica especialmente a su sector, ya que los camioneros pueden llegar a pasar largas temporadas fuera de su casa, algo que no es fácil de compaginar con la vida familiar por lo que lo define como "un trabajo muy sacrificado".

"Hoy te digo que me podría dedicar a esto y no me pesaría", afirma la camionera, aunque a su vez declara que como en todo trabajo también podría cansarse.

Elena transmite este mensaje en las redes en una mañana de domingo soleada y aunque le gustaría estar disfrutando, asume su turno sin lugar a queja, algo que ayuda en gran medida el gusto que tiene hacia su trabajo.

Desde otra de sus publicaciones afirmaba que a ella siempre le ha apasionado la conducción, de este modo lo confirmaba, "yo estoy aquí por vocación". Y es que en otras etapas de su vida en las que tuvo otros trabajos no tenía la fuerza para ir al día siguiente a su puesto, sin embargo, esto en el camión no le sucede.

La conductora no solo realiza viajes por España, sino que hace trayectos internacionales, sobre los cuales también cuenta su experiencia.

En concreto, en el primero su pensamiento inicial fue el miedo hacia la posibilidad de dejar atrás a sus amigos y familia. "Aunque lo echas de menos, lo llevas".

También destaca lo que le supuso dejar atrás a su profesor de autoescuela y ser independiente, perdiendo así la seguridad que tenía, algo que se suma a ir a países desconocidos "Si te pasa algo estás a kilómetros de tu casa".

En esa primera ocasión aclara que tuvo la suerte de contar con una persona que le apoyó en todo momento "Si no, creo que no hubiese sido capaz, me ayudó a ganar confianza en mí misma"

La historia de Elena demuestra la importancia de encontrar la pasión de cada uno sin importar salir de la zona de confort, independientemente de ser un sector de hombres.

Tal y como representan las cifras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que afirma que de los 250.000 conductores dedicados al sector de los camiones tan solo el 2% corresponde a mujeres.