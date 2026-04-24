Confirmado por ley: puedes anular la multa de 200 € si cedes el paso a una ambulancia en un semáforo con radar

En la circulación por la ciudad, los semáforos forman parte del paisaje habitual, por lo que los conductores, más allá de los atascos se ven obligados a tener reacciones rápidas y ser previsores ante las diferentes situaciones de la vía.

En este contexto, según la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial se establece que, saltarse un semáforo es una infracción grave. Está castigada con 200 euros y la pérdida de 4 puntos en el carnet de conducir.

Por ello, muchos conductores dudan si se pueden mover el vehículo cuando se encuentran ante este tipo de situación.

Ambulancia en Madrid. istock

Sin embargo, el artículo 27 no deja dudas, y aclara que todo aquel que observe que un vehículo en servicio de urgencia está pidiendo paso a los que se encuentran delante de él, deben permitir su circulación apartándose. No importa el tipo de vía o señal.

En este caso, se considera que rebasar la línea del semáforo no es una infracción intencionada, sino el cumplimiento de un deber legal prioritario para todos los usuarios de la vía.

Si la cámara del radar ha fotografiado al conductor saltándose el límite para dejar paso, puede que la multa llegue al domicilio o a su dirección electrónica vial.

Para anularla se debe recurrir al artículo 93, establece que una vez recibida la denuncia se dispone de un plazo de 20 días naturales en los que se deben formular las alegaciones. Aportando siempre las pruebas que se estimen oportunas.

Aunque el mejor documento siempre será la propia cámara del radar. La misma tecnología que impone la sanción será, por tanto, quien la elimine.

Al presentar la reclamación, la Dirección General de Tráfico (DGT), tramitará los hechos a través de medios de captación y reproducción de imágenes. En el proceso, el instructor del caso revisará la secuencia con el objetivo de calificar lo sucedido.

Los informes serán los que determinen y califiquen el incidente. En el caso en el que se vea claramente la ambulancia tras el coche, se considerará una prueba irrefutable para que la administración pueda anular la sanción a coste cero por parte del conductor.

Es recomendable que todos aquellos que se vean en esta situación apunten el día del incidente, la hora exacta y la ubicación para poder incluirlo en su escrito de alegaciones.

Aunque si se ha recibido la sanción y se decide pagarla en los primeros 20 días para reducirse el 50%, se iniciará el "procedimiento sancionador abreviado" en el que se renuncia a poder solicitar la anulación.