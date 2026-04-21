Alemania cambia su estrategia con los coches eléctricos: 3.000 M € para subvencionar la compra de particulares

Europa avanza hacia la electrificación en busca de conseguir los objetivos impuestos para 2030, con los que reducir la contaminación modernizando el parque móvil.

Y es que, a cierre de 2025, las matriculaciones en turismos aumentaron de nuevo, tras cuatro meses consecutivos consiguiendo un incremento del 5,8 % en comparación con el mismo mes de 2024.

De acuerdo con Faconauto, esta mejora supone un crecimiento frágil pero sostenido, ya que entre los meses de enero y octubre el total de las matriculaciones ascendió a 8.974.026, lo que se traduce en un 1,4% más.

Hombre insertando enchufe en la toma de carga del coche eléctrico. istock

Para fomentar las ventas y la movilidad sostenible, el Gobierno alemán ha implementado un detallado programa de subvenciones para vehículos eléctricos o híbridos enchufables, destinado a compradores particulares.

Está operativo desde el pasado 1 de enero y dispone de una dotación de 3.000 millones de euros hasta 2029.

Con ello, cualquier persona que haya matriculado un modelo, o que tenga pendiente hacerlo, puede solicitar estos apoyos que van desde los 1.500 euros hasta los 6.000 euros.

Todo depende del vehículo, los ingresos que se tengan y el tamaño de la familia a quien va destinado este. Según aclara Europa Press, toda compra, como el leasing de vehículos nuevos, son elegibles para la financiación.

La cantidad de fondos disponibles sería suficiente para 800.000 vehículos adquiridos entre 2026 y 2029.

Se debe tener en cuenta que la fecha de matriculación debe ser a partir del pasado 1 de enero. Aunque las solicitudes son con carácter retroactivo, mediante el portal en línea que entrará en funcionamiento en el próximo mes de mayo.

De este modo Alemania se suma a dar incentivos para promover la compra como se hace en España con el plan Auto Plus.

Con las nuevas ayudas y la entrada de las Zonas de Bajas Emisiones muchos han apostado por la compra de este tipo de vehículos.

En la actualidad, según Cetelem el 18% de los conductores que tienen intención de comprar un coche en los próximos 12 meses, se decantaría por un eléctrico, al que le siguen los modelos híbridos.

Las subvenciones alemanas son independientes del precio del modelo, por el contrario que en España. La ayuda básica es de 3.000 euros para los eléctricos y se reduce a 1.500 para híbridos enchufables o extensores de autonomía.

Este último tipo no puede emitir más de 60 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, o tener una autonomía menor a los 80 kilómetros.

Además, para julio de 2027 se está considerando un cambio en las ayudas, basándose en la cantidad de emisiones emitidas, con lo que se priorizaría proteger el clima y todos estos modelos deben conservarse durante al menos 36 meses.

Por otro lado, imponen otro requisito, el límite de ingresos debe ser de 80.000 euros en la renta familiar y aumentará 5.000 euros por hijos hasta un máximo de 90.000.

Con ello muchos conductores verán una ventana de oportunidad para adaptarse a las nuevas circunstancias europeas.