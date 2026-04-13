Confirmado por el Gobierno: la ITV avisará a las autoridades de este elemento manipulado en coches de segunda mano

Las ventas de vehículos usados no dejan de crecer, tanto es así que 2025 se ha cerrado con 2,2 millones de traspasos según los datos de Faconauto.

Ante este aumento, es importante recalcar las protecciones de los usuarios. El Real Decreto sobre la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) alerta a estos usuarios estableciendo directrices para combatir una de las estafas más habituales en este sector.

Se trata de las modificaciones en los cuentakilómetros. Por ello, en las estaciones de revisión comprueban los kilómetros en todos los modelos mediante sistemas electrónicos; con ellos se consigue la información detallada de los anteriores exámenes oficiales por los que se ha pasado.

Estación técnica de inspección técnica de vehículos, ITV. istock

Lo relevante, tal y como publica el BOE surge cuando salta la alarma y existe una modificación en el dispositivo que lo muestra. Si se aprecian manipulaciones que reducen o falsean los kilómetros recorridos no quedará en una simple advertencia.

Según el reglamento se debe alertar a las autoridades competentes de la comunidad autónoma de donde se esté realizando dicha verificación. O lo que es lo mismo, el fraude se comunicará oficialmente.

El organismo aclara que las manipulaciones son consideradas defectos graves "inhabilitan al vehículo para circular por las vías públicas excepto para su traslado al taller o, en su caso, para la regularización de su situación y vuelta a una Estación ITV para nueva inspección en un plazo no superior a dos meses".

Le siguen los errores muy graves, son aquellos que impiden transitar por las carreteras estatales, por lo que el traslado del vehículo está obligado a hacerse por medios ajenos al mismo.

A lo que se suma que se ha de volver a presentar la ITV en un plazo de dos meses contados desde la primera evaluación negativa. Circular con una revisión desfavorable conlleva una sanción de 200 euros.

Por el contrario, las imperfecciones calificadas como leves se deben reparar en el mismo periodo y no exigen un nuevo análisis oficial para comprobarse.

Con la implementación de estas medidas la administración pretende controlar todos los posibles engaños. Un timo habitual a la hora de comprar un vehículo de segunda mano.

Para intentar evitarlo, en la adquisición es fundamental comprobar varios aspectos clave con los que minimizar los riesgos. Por ejemplo, fijarse en el desgaste de los asientos y el volante. Su correlación puede indicar el engaño si se observa que el modelo cuenta con pocos kilómetros pero en realidad parece estar muy usado.

Y es que los detalles pueden marcar la diferencia, juntas que no casen pueden dar visibilidad a un golpe estructural en la chapa que ha sido reparado, al igual que es vital cerciorarse de que no se enciendan testigos en el cuadro.

Si bien la tecnología de la ITV es capaz de destapar estos fraudes, los conductores también pueden hacerlo con lectores OBD con los que pueden realizar su propio diagnóstico de manera sencilla e intuitiva.