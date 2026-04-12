Confirmado por la Guardia Civil: multas de 200 € a familias que no cumplan este requisito al viajar con caravanas

España está viviendo un aumento sin precedentes en el sector de las autocaravanas y, según datos de CamperDays, las reservas se hacen con cuatro meses de antelación.

En este contexto, muchos se acaban de iniciar en este segmento, por lo que tal vez no conozcan algunos de los castigos que se les pueden imponer cuando se peregrina con este tipo de vehículos.

Algo que también explica la Guardia Civil desde sus redes sociales, destacando que en las autocaravanas sí se puede viajar estando en la zona de vivienda, mientras que en las caravanas esto no es legal, no se permite estar en ellas si el vehículo está en movimiento.

Camper conduciendo por la carretera. Istock

Desplazarse en ellas cuando están siendo arrastradas supone una sanción de 200 euros, se considera una infracción grave. Un comportamiento especialmente peligroso si se tiene un accidente, a lo que se suma que no siempre lo cubrirá el seguro.

Además siempre que se arrastre una caravana debe hacerse con su correspondiente bola de remolque homologada. "Si la caravana supera los 750 kilos se debe contar con enganche de inercia", confirma la Guardia Civil.

Para poder viajar en el habitáculo de las autocaravanas, los sistemas de sujeción deben estar certificados.

La sanción por incumplir esta normativa es de 200 euros y la retirada de 4 puntos del permiso de conducir.

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En los viajes se suele pecar de llevar demasiado equipaje y, por esta razón, también se puede multar al conductor con 300 euros, pudiendo llegar a los 4.000 euros si se supera el 25% de la Masa Máxima Autorizada para el total del vehículo.

Por otro lado, todos los conductores de autocaravanas deben ser conscientes de la nueva normativa implementada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

En la que se actualizan los tiempos en la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) o se implementan nuevas indicaciones, como la señal S-128.

La cual indica los lugares específicos donde se deben realizar los vaciados de los depósitos de aguas residuales, mejorando así las gestiones en su recogida.

Entre las multas más comunes, según "Autocaravanas de Aragón", se encuentran los lugares de acampada.

Se debe diferenciar entre acampar o estacionar; establecerse en lugares no permitidos supone una sanción de entre 100 y 500 euros, dependiendo de la región y de la gravedad de la situación.

Cuidado también con las zonas costeras, ya que aparcar en espacios de playa puede acarrear una multa que varía desde los 100 hasta los 300 euros, por lo que si se quiere disfrutar de un día de mar, asegúrese de buscar los lugares habilitados para las autocaravanas.

Finalmente, debemos ser conscientes de que llevar este tipo de vehículos supone prestar una especial atención en carretera y a las maniobras realizadas.

Los cambios bruscos de carril, los giros sin señalizar, o conducir marcha atrás sin precaución son movimientos peligrosos sancionados con hasta 500 euros.