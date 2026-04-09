Cupra Raval, el primer coche eléctrico diseñado y fabricado en España llegará al mercado en verano a partir de 26.000 euros

Cupra, la marca del Grupo Volkswagen surgida a comienzos de 2018, inicia en el día de hoy el aterrizaje de un modelo que está llamado a ser la puerta de entrada a la movilidad eléctrica del consorcio automovilístico alemán: el Raval.

El Cupra Raval es el primer modelo eléctrico diseñado, desarrollado y fabricado en una planta española y el tercer eléctrico que lanza la compañía, tras el Born y el Tavascan. Pero también es el primer modelo de la familia de eléctricos urbanos del gigante alemán del automóvil, la cual está compuesta por cuatro vehículos: Cupra Raval, Volkswagen ID. Polo, Skoda Epiq y Volkswagen ID. Cross.

Los dos primeros se producirán en la factoría barcelonesa de Martorell, mientras que los dos últimos serán fabricados en la factoría pamplonesa de Landaben. Esta es una gama que aterrizará en el mercado a lo largo de este año y en la que se apoyará el grupo a la hora de reducir sus emisiones medias de CO2 en Europa.

Cabe recordar que la llegada al mercado de este modelo eléctrico urbano forma parte de una inversión histórica por parte del Grupo Volkswagen en España. El consorcio automovilístico alemán ha invertido más de 10.000 millones de euros en el país.

Una inversión que iba destinada a levantar la gigafactoría de baterías de Sagunto, la cual está prevista que entre en funcionamiento a finales de este año, así como a la transformación de las líneas productivas de Seat en Martorell y de Volkswagen en Landaben.

El Cupra Raval tiene una longitud de 4 metros. A. Tejero

Dicho capital, que también contó con las ayudas de los fondos europeos procedentes del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado, fue apoyado por la mayor agrupación empresarial de la historia de la automoción en España, denominada Future: Fast Forward con la aportación de 3.000 millones de euros.

Dicha asociación está formada por 62 empresas, de las cuales el 59,6% son pymes y han desarrollado hasta 86 proyectos en 11 comunidades autónomas distintas. Desde 2022, año en el que se formó esta agrupación empresarial, ya se han finalizado el 60% de los mismos.

Pero la inversión realizada por el Grupo Volkswagen también contemplaba una planta para el ensamblaje de baterías. Una instalación clave para la electrificación de la compañía en la que se han destinado 300 millones de euros y que permitirá abastecer hasta a 300.000 vehículos eléctricos al año. Ahora bien, el objetivo de la compañía es llegar a fabricar 600.000 coches al año.

La actividad de la planta de ensamblaje de baterías comenzó el pasado 25 de marzo y será la encargada de abastecer a los modelos de la familia de eléctricos urbanos del grupo.

Dos químicas distintas

La llegada del Cupra Raval a los concesionarios españoles se producirá en verano y su precio de partida se situará en los 26.000 euros. Todo ello sin incluir promociones ni las ayudas del Plan Auto+, del cual podrá beneficiarse de la ayuda máxima de 4.500 euros. De hacerlo, el modelo tendría un precio de partida que se situaría en los 20.000 euros.

En lo relativo a las baterías, el Cupra Raval montará dos tipos de baterías distintas: ferrofosfato de litio (LFP) y de níquel-manganeso-cobalto (NMC).

Vista tres cuartos trasera del Cupra Raval. A. Tejero

¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Principalmente, su densidad energética. Mientras que las baterías con química LFP tienen menor densidad energética, por lo que ofrecen menor autonomía y son más baratas, las de NMC tienen mayor densidad energética y al contener elementos caros como el cobalto su coste se encarece.

El Cupra Raval contará con cuatro versiones distintas: las dos más económicas, denominada Raval y Raval Plus, montarán baterías LFP con 37 kWh de capacidad neta, mientras que las versiones Endurance y VZ equiparán baterías con química NMC y 52 kWh de capacidad.

Así las cosas, y a falta de homologación, las versiones de acceso ofrecerán alrededor de 300 kilómetros de autonomía.

La versión Endurance será la que mayor autonomía ofrezca, con alrededor de 450 kilómetros, mientras que la VZ desarrollará unos 400 kilómetros.

Morro de tiburón

El Cupra Raval es un modelo de tracción delantera que mide 4,04 metros, tiene una anchura de 1,78 metros, una altura de 1,51 metros y tiene una distancia entre ejes de 2,60 metros. Pese a sus contenidas dimensiones, la habitabilidad en el interior sorprende. Además, el maletero cubica 430 litros.

Lo cierto es que su silueta llama la atención por su diseño deportivo caracterizado por un morro de tiburón y unas líneas que proporcionan tensión y musculatura al vehículo.

Interior Cupra Raval. davidcasas

En la parte trasera, destaca un prominente difusor y efectos de luz 3D. Además, el diseño se complementa con unos tiradores de las puertas los cuales están ocultos.

El interior del Cupra Raval destaca por un cuadro de instrumentos de 10,25 pulgadas y el sistema de infoentretenimiento de 12,9 pulgadas. Asimismo, el volante incorpora diversos botones físicos.

Con todo, la llegada del Cupra Raval supone un hito para la industria automovilística patria: es el primer modelo eléctrico que se fabrica con sello Made in Spain. Pero también marca el inicio a la hora de convertir a España en el hub europeo de electromovilidad.