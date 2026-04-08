Ya es oficial: la DGT da marcha atrás y devuelve el dinero de las multas de este radar mal señalizado en carretera

La falta de adecuación a la normativa vigente supone una causa directa para poder anular una sanción directa de tráfico. Esta circunstancia adquiere especial atención con el periodo de expansión actual en la red de vigilancia de las vías españolas.

Y es que la Dirección General de Tráfico (DGT) pretende terminar de implantar los 122 nuevos puntos de control de velocidad durante este año 2026.

En este contexto, como ha podido conocer Europa Andalucía, la DGT ha invalidado las sanciones impuestas a un conductor por los radares de tramo situados en la autovía A-7, concretamente en el trayecto recorrido entre San Roque y Algeciras, en la provincia de Cádiz.

Un cartel que advierte a los automovilistas de una trampa de velocidad. Istock

Y es que el dispositivo estaba avisado con una señalización junto con una indicación de 100 km/h; en cambio, el radar estaba fijado en 80 km/h.

Por lo que se derogan las sanciones impuestas de 300 euros y 100 euros, todo ello al mismo conductor.

Los radares de tramo están operativos desde 2010, son instalados durante varios kilómetros en autopistas, autovías y carreteras convencionales.

Aunque la DGT recalca que realmente no son 'radares' sino que son cinemómetros, mecanismos capaces de documentar de forma continuada las matrículas de los vehículos a la entrada y salida de una etapa del trayecto. Midiendo así el tiempo que se ha tardado en realizar el trayecto.

Desde Arreza Seguros han advertido que puede haber "muchas personas que están pagando estas denuncias que son ilegales" al ser también multadas por este radar de tramo.

Como bien argumenta Dvuelta, organización dedicada a recurrir sanciones de tráfico y transporte, "los radares de tramo son un chollo para la recaudación de la DGT".

Con ello confirman que este tipo de medidores son mucho más económicos para la administración que un radar fijo.

Ya que como declaró Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) "la DGT invierte menos dinero en ellos, unos 30.000 euros, en comparación con los radares fijos, cuyo coste gira en torno a los 60.000 euros".

Por su parte Tráfico aclara que una multa se puede reclamar en los siguientes 20 días naturales, aunque en algunos ayuntamientos son 15 días tras haberla recibido.

El proceso se puede hacer de manera presencial en las jefaturas de Tráfico, por correo postal, o de manera telemática mediante la sede electrónica de la DGT.

Aunque si se reclama es importante tener en cuenta que se pierde la reducción del 50% de la sanción.

Los motivos más recurrentes suelen ser defectos en la forma tal y como recalca el Race, como errores en la matrícula, el modelo del vehículo o incluso la fecha.

Esta situación pone sobre la mesa la importancia de verificar la coherencia entre la señalización y el radar antes de proceder al pago, además de vigilar los datos especificados en la sanción.