La Unión Europea marca las normas: obligará a los coches a tener este nuevo sistema de seguridad en 2026

Los Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS), vivirán una renovación de sus condiciones el próximo mes de julio.

Y es que tal y como aclara la Dirección General de Tráfico (DGT), el Reglamento General de Seguridad (GSR) de la Unión Europea, exigirá que todos los vehículos que se matriculen en la UE cuenten con una nueva herramienta.

Se trata del Sistema Avanzado de Advertencia de Distracción del Conductor (ADDW), el cual ya es obligatorio desde 2024 para los nuevos modelos.

Panel de instrumento futuro del vehículo. Istock

El objetivo no es otro que reducir la siniestralidad, y para ello atacan un pilar fundamental para todos los conductores, los despistes al volante.

Y aunque en muchas ocasiones las nuevas tecnologías generan estos descuidos también ponen la solución, ya que los últimos algoritmos permiten detectar si una persona está mirando el teléfono o no, al igual que si está pendiente de la carretera.

Algo muy denunciado. Puesto que en 2025, concretamente en la campaña del 6 al 12 de octubre, uno de cada 10 conductores fue sancionado por conducir con el móvil en la mano.

Un comportamiento que además de temerario está multado con 200 euros y la pérdida de seis puntos del permiso de circulación.

Por lo que la supervisión toma gran relevancia. Asimismo, podría servir para atacar otra de las preocupaciones, como son los casos de somnolencia o incluso los consumos de alcohol o drogas.

El organismo también aclara que entre el 80% y el 90% de los incidentes en carretera son provocados por errores humanos, vinculados, entre otros, con las distracciones al volante así como altas velocidades o fatiga.

Y como publica DGT los sistemas ADAS podrán salvar la vida a más de 25.000 personas en toda Europa y evitar con ello 140.000 lesiones graves.

Estas cifras suponen que, aproximadamente el 40% de los siniestros en carretera se podrían prevenir, al igual que el 37% de todas las lesiones de gravedad y el 29% de todos los fallecimientos relacionados.

Además, la inteligencia artificial también estará presente en estos mecanismos, como se hace en el programa "Siempre seguro".

Una iniciativa llevada a cabo por Alsa con la que, gracias a la inteligencia artificial, sus autobuses consiguen la reducción de los accidentes en un 18% y de un 85% su severidad, todo según los datos obtenidos en 2024.

Para este proyecto se utilizan cámaras con tecnología "machine vision" e "inteligencia artificial" con las que se detectan hasta 40 tipos de comportamientos diferentes por parte de los conductores.

Este novedoso diseño ha sido galardonado en la 17ª edición de los Premios Ponle Freno, con lo que se pone en valor la efectividad de estos sistemas para preservar la vida en las carreteras.

Pese a la creencia de que los ADAS no tienen un largo recorrido, lo cierto es que nacieron en 1930 cuando Bosch consiguió que los frenos dejaran de bloquearse ante una detención agresiva.

Por lo que comenzó hace ya 96 años sufre una evolución sin precedentes, todo con el objetivo de conseguir reducir la siniestralidad y alcanzar los objetivos impuestos por la Unión Europea para 2030.