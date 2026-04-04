China le da una lección a España: una nueva batería semisólida con más autonomía y que mejora el tiempo de carga

MG, el fabricante de automóviles con origen británico ha anunciado su andadura en la producción en serie de las nuevas baterías de estado semisólido.

Se posicionan así como el primer productor del mundo en instalar este tipo de ingeniería. Su nombre es "MG Semi-solid-state Battery" y con su diseño aseguran abrir tres vías tridimensionales.

Utilizan una estructura del cátodo de espinela (materiales empleados en las baterías de ion-litio) crean así un canal acelerado, un flujo iónico más rápido y mayor rendimiento.

Una nueva solución energética

En cuanto a su composición, está hecha en un 95% de electrolito sólido, con lo que se genera una barrera protectora. Además, se mejora la fiabilidad al tener una menor cantidad de líquido, concretamente en un 20% en comparación con las baterías actuales, tal y como argumenta la marca.

Recalcan que en un futuro podrán alcanzar los 400 Wh por kg, con lo que sus modelos serían capaces de superar los 1.000 kilómetros con una sola carga.

Esto permitirá incrementar la carga en climas fríos en un 15% y alcanzar la potencia máxima un 20% más rápido, logrando así una aceleración superior.

Esta tecnología debutará en el MG4 Urban, el compacto elegido para su estreno, antes de expandirse progresivamente a toda la gama global de MG.

MG Semi-solid-state Battery Unveil | MG SolidCore

Además, de acuerdo con Europa Press, la firma que pertenece al grupo SAIC Motor da un paso adelante para reforzar así su apuesta por el mercado continental.

Su nuevo centro de ingeniería estará ubicado en Fráncfort (Alemania) desde donde se actuará como centro del desarrollo de los vehículos orientados al mercado europeo.

Se adaptarán así a las condiciones del sector y el clima, al igual que a las infraestructuras viales del continente y sus hábitos de conducción.

Entre las innovaciones también han presentado su nueva tecnología Hybrid+ con la que se mejoran los sistemas híbridos que combinan el software y hardware avanzados, mejorando el consumo y la experiencia al volante.

Con ella obtendrán una autonomía eléctrica mejorada gracias a su batería de 1,83 kWh, una transmisión híbrida de tres marchas y una gestión inteligente con ocho modos de conducción adaptables.

El vicepresidente de MG Europe, Kimi Li, ha señalado que estos avances "refuerzan el compromiso de la marca de ofrecer tecnología de vanguardia accesible"

MG aumenta así su presencia en Europa con la combinación de su nuevo centro de ingeniería en Fráncfort y la democratización de las baterías de estado semisólido.

La marca reafirma su ambición de liderar la transición hacia una movilidad eléctrica más eficiente y adaptada a las exigencias del conductor europeo.