OMODA 9 SHS: el híbrido enchufable de 537 CV que redefine su segmento por prestaciones y equipamientos

Con más de 500 unidades vendidas cada mes, este modelo consolida el éxito de la marca en España, convirtiéndose en el referente de su segmento entre los clientes españoles. La máxima puntuación en EuroNCAP, equipamientos hasta ahora reservados para vehículos que doblan su precio y un compromiso total con el cliente lo avalan.

Hay coches que se compran con la cabeza y otros con el corazón. El OMODA 9 SHS juega en una liga distinta: apunta a ambos. Este modelo no es solo un SUV más en el mercado actual; es una declaración de intenciones que mezcla cifras de infarto, tecnología de vanguardia y una puesta en escena de auténtico segmento premium, todo ello con las ventajas de la etiqueta híbrida enchufable y un precio de salida desde 39.900 €.

Una silueta esculpida por la proporción áurea

Lo primero que transmite el OMODA 9 SHS es presencia. Sus dimensiones (4.775 mm de largo y 1.920 mm de ancho) llenan el espacio con una silueta fluida que combina elegancia y músculo. Su línea cross-coupé dibuja una caída de techo trabajada bajo la proporción áurea, ese canon de equilibrio que ha guiado a arquitectos y artistas durante siglos.

Pero el diseño no es solo estética; es física aplicada. Con un Cx de solo 0,308, el mejor de su clase, cada curva tiene un propósito aerodinámico. Esta eficiencia se traduce en un menor consumo, una reducción drástica del ruido aerodinámico y un aplomo superior en carretera. El conjunto se remata con una sofisticada iluminación exterior que, además de reforzar su aire futurista, actúa como un sistema de seguridad preventiva activa.

Un lounge tecnológico: El interior como refugio

Abrir la puerta del OMODA 9 SHS es entrar en un espacio donde el refinamiento y el espectáculo digital conviven en armonía. El habitáculo se sitúa claramente en la órbita de los grandes SUV premium, ofreciendo uno de los interiores más silenciosos y amplios de su categoría.

El centro neurálgico es una pantalla táctil panorámica de 24,6 pulgadas, integrada en una pieza de acabado metálico que destila calidad. Este ecosistema digital se completa con pantallas HD, un Head-Up Display de última generación y un avanzado reconocimiento de voz. Sin embargo, la marca ha sido inteligente al mantener controles analógicos para las funciones esenciales, logrando un equilibrio perfecto entre futuro y ergonomía.

El confort alcanza su máxima expresión en los asientos de cuero Nappa. No son simples butacas: cuentan con reglajes eléctricos, ventilación, calefacción y función de masaje, convirtiendo cada trayecto en un viaje de primera clase. Para redondear la experiencia sensorial, el sistema de sonido Sony con 14 altavoces transforma la cabina en una auténtica sala de conciertos privada.

El corazón del "Superhíbrido": 537 CV de pura eficiencia

Bajo su elegante piel se esconde el verdadero golpe de efecto: el sistema de propulsión SHS (Super Hybrid System). Este esquema mecánico cuenta con cuatro motores (tres eléctricos y uno de combustión), transmisión automática específica y tracción total, apoyados por una batería de 34,5 kWh de última generación.

Las cifras hablan por sí solas: una potencia combinada de 537 CV (395 kW) que permite catapultar este SUV de 0 a 100 km/h en solo 4,9 segundos. Pero lo realmente disruptivo es su versatilidad. El OMODA 9 SHS ofrece 145 kilómetros de autonomía eléctrica (ideales para el día a día sin emisiones) y una autonomía total que supera los 1.100 km. Sus consumos homologados son de apenas 1,7 l/100 km en ciclo combinado, demostrando que el alto rendimiento no tiene por qué estar reñido con la sostenibilidad.

Seguridad inteligente y confort de marcha

Toda esta potencia se asienta sobre la plataforma modular M3X, construida con un 85% de acero de alta resistencia. En el apartado de seguridad pasiva, el despliegue es total: incluye un airbag central delantero para evitar colisiones entre ocupantes y cinturones con pretensado activo. En el plano preventivo, un completo paquete de sistemas de seguridad, incluida conducción autónoma de nivel 2, vigila cada ángulo del trayecto.

Para garantizar que el dinamismo sea confortable, equipa de serie la suspensión electromagnética CDC. Este sistema se adapta en tiempo real a las irregularidades del firme, ofreciendo un balance perfecto entre la suavidad de un SUV de lujo y la maniobrabilidad de un deportivo.

Compromiso con el cliente: Equipamiento y Posventa

El OMODA 9 SHS no obliga al cliente a navegar por interminables listas de extras. En su acabado Premium, todo es de serie: desde el acceso por tarjeta NFC y el estacionamiento automático (APA), hasta el sistema de cámaras 540° con visión cenital. Además, el coche está preparado para actualizaciones OTA (Over-the-air), asegurando que el software del vehículo nunca quede obsoleto.

Este enfoque centrado en el usuario ha dado sus frutos. En menos de un año en el mercado ya se ha posicionado como el vehículo más vendido de su categoría (segmento D) a clientes particulares.

Finalmente, la marca quiere eliminar cualquier duda sobre la posventa: la marca ofrece 7 años de garantía (8 años para los sistemas de alta tensión, incluyendo la batería) y cuenta con una estrategia de atención al cliente robusta que se creó en 2023, meses antes de comenzar su andadura en España. Entre otros aspectos a destacar, OMODA & JAECOO cuenta con un almacén de recambios situado en Azuqueca de Henares que asegura un 98% de disponibilidad de recambios en España, traduciéndose en una entrega en un plazo inferior a 24 horas (72 horas en islas).

El OMODA 9 SHS llega al mercado no para ser uno más, sino para romper barreras. Es un vehículo donde la emoción de sus 537 CV convive con el sentido práctico de su autonomía eléctrica y la tranquilidad de una posventa sólida. Con un precio desde 39.900 €, se posiciona como la referencia para quienes buscan el lujo del mañana, hoy.