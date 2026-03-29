Un mecánico da la clave para comprar un buen coche en España: "Solo vas a ir al taller para hacer mantenimientos"

El parque móvil español es uno de los más envejecidos de Europa, tal y como ha confirmado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la media pasaba de los 14 años en 2025, con lo que superaba la europea situada en los 13 años.

Por ello, muchos buscan comprar un vehículo moderno, pero al hacerlo se encuentran con los problemas económicos. Todos los españoles han podido ver el aumento del precio de los coches; de hecho, el organismo confirmó en 2023 que el precio de los automóviles creció un 40%, mientras que el aumento del IPC en ese periodo fue del 15,3%.

En este contexto, Juanjo Jiménez, mecánico, explica desde su cuenta de redes sociales @jcautomotivetop las claves para encontrar un vehículo que aporte fiabilidad y del que se pueda estar satisfecho con la compra. "Uno que solo aparezca por el taller para hacer mantenimientos", confirma.

Vehículos estacionados. Istock

Para realizar la búsqueda su recomendación es entrar en la OCU, en la lista de fiabilidad, en ella se destacan los vehículos por orden de satisfacción. "Nos vamos a dar cuenta que de los 10 primeros en la lista, 7, repito, 7 son japoneses", afirma.

Concretamente, recalca que los modelos con origen japonés son los que menos acuden al taller, solo lo hacen para hacer las revisiones oportunas.

Si entramos en la lista de satisfacción de la organización, que fue publicada el pasado dos de marzo, en primer lugar se encuentra Lexus con la máxima puntuación, alcanzando un 93 en cuanto a fiabilidad y un 91 en satisfacción, seguida de Subaru, Toyota y Suzuki.

La OCU elabora este ranking con las respuestas de 85.590 automovilistas. Y es que por primera vez BYD entra en el podio de las 10 primeras, alcanzando la séptima posición con una fiabilidad de 89 puntos y una satisfacción de 88.

También han podido determinar los principales criterios por los que los consumidores eligen un vehículo, todo ello sin tener en cuenta el factor económico.

Con ello han podido comprobar que la fiabilidad es el aspecto más relevante con un 45% mientras que el tamaño y la capacidad acorde de las necesidades se posiciona con el 16%. Por otro lado, se encuentra el consumo con un 7% al igual que el tipo de combustible.

Con un 5% valoran la marca y con un 4% las emisiones o la autonomía; finalmente, el 3% va dedicado al diseño.

Apostar por la fiabilidad japonesa se presenta como la estrategia recomendada para quienes buscan renovar un parque móvil envejecido sin que el mantenimiento se convierta en una carga económica.