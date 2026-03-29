La DGT marca las normas: multa de 200 euros por incumplir esta señal que ya está en las carreteras españolas

Con apenas un año de vida, esta nueva señal está dando mucho que hablar entre los conductores españoles. Se trata de la señal a la que la caracteriza un rombo blanco sobre una superficie azul, ¿pero qué significa?

Bien, esta señal hace referencia a que en ese punto concreto de la vía se pueden incorporar o salir de la misma otros vehículos, los carriles denominados VAO. En ocasiones aparece en paneles verticales, pero también puede hacerlo pintada en el suelo.

Con ella se pretende que los conductores hagan un uso compartido de sus vehículos reduciendo de este modo la contaminación y facilitando la fluidez del tráfico evitando congestiones en las vías más concurridas.

Imagen de la señal.

Y es que los carriles VAO son aquellos destinados a vehículos que son usados por dos o más personas.

Aunque existen excepciones, ya que los motoristas, autobuses, taxistas, ambulancias y en algunos casos vehículos con etiquetas medioambientales ECO o CERO sí que están autorizados a transitar por este tipo de carriles.

Incumplir esta sanción supone un coste económico de 200 euros sin pérdida de puntos, este tipo de vías suele estar altamente vigiladas tanto de manera directa como por cámaras de tráfico.

Aunque muchos conductores aún no se han familiarizado con ellas, no somos los únicos europeos que la utilizan, ya que otros países como Francia también la han implantado en sus carreteras.

Se encuentra situada en puntos conflictivos de entrada, advirtiendo a los conductores del tipo de vía a la que van a acceder.

Esta nueva señal se lleva implantándose en las carreteras españolas desde el pasado 1 de julio, cuando entraron en acción las nuevas señales de la Dirección General de Tráfico, además de algunas actualizaciones de otras que se consideraban obsoletas.

Aunque en Madrid o Barcelona están acostumbrados a estos carriles, otras comunidades como Andalucía han inaugurado ya su primer carril Bus-VAO, por lo que puede que cada vez encontremos más señales como esta en el territorio español.

Recuerde que esta señal no es una recomendación sino que forma parte de las obligaciones que impone tráfico a los conductores españoles.