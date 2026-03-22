Ya es oficial: ayudas de hasta 3.000 € para comprar coches eficientes siempre que cuesten máximo 35.000 €

España se posiciona en el puesto número 17 respecto a la adopción de vehículos electrificados, todo ello según un novedoso informe sobre madurez en la transición energética elaborado por Arval Consulting y publicado por Europa Press.

Para continuar este aumento se han generado nuevas ayudas en distintas comunidades españolas, una de ellas es Andalucía, que junto con Faconauto, la patronal de asociaciones de concesionarios, han impulsado un nuevo programa para este 2026.

Han firmado un protocolo con el que impulsar la renovación de los vehículos de los autónomos. Se proporcionará así hasta 3.000 euros para la compra de vehículos eficientes.

Interior de un vehículo. Istock

El pacto se firmó en el espacio de la Junta de Andalucía durante el eMobility Expo World Congress MOW 2026, celebrado en Málaga los pasados días 10 y 11 de marzo.

Las subvenciones directas están dirigidas a la compra de vehículos eficientes de combustión. El requisito principal es el achatarramiento de un coche de más de 10 años que tenga la ITV en vigor.

El proyecto dispondrá de un presupuesto de cinco millones de euros y será gestionado por la Agencia Andaluza de Energía.

Quienes permitirán financiar la compra "de turismos (M1) y furgonetas (N1 hasta 3.500 kg) con emisiones iguales o inferiores a 120 g de CO₂/km y con un precio máximo de 35.000 euros (sin IVA)", asevera Faconauto.

Este plan tiene carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero.

Los vehículos deben ser nuevos y estar matriculados en España pudiendo adquirirse

La gestión será 100% digital y simplificada para acelerar los trámites, garantizando el pago anticipado de la ayuda en un máximo de 30 días tras la solicitud.

Este plan no elimina el plan Moves, sino que lo refuerza al ofrecer nuevas alternativas a los autónomos que opten por vehículos de combustión eficiente y bajas emisiones.

Madrid 360

En la capital ya se ha confirmado la vuelta de las Ayudas Cambia 360 para 2026, estas cuentan con un crédito de 9,7 millones ampliables a 23,3 millones de euros repartidos en 7 líneas de subvención.

Los madrileños podrán solicitar las ayudas para renovar su vehículo particular del 20 de abril al 20 de mayo de 2026 a través del portal oficial del Ayuntamiento.

El proceso se realizará de forma exclusivamente telemática y tendrá como requisito indispensable estar al corriente de pago del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) en la capital.

El plan abarca desde la compra de coches particulares hasta la sustitución de antiguos sistemas de climatización en las comunidades de vecinos.

Para aquellos que quieran un vehículo con etiqueta cero, podrán obtener ayudas de hasta 4.000 euros achatarrando el antiguo.

A ellas se permite sumar los 1.500 euros al dar el vehículo anterior, ya sea del tipo A o B. Mientras que el sector del taxi podrá optar hasta 20.000 euros por la compra siempre que tenga distintivo ECO, o CERO.

El plan madrileño también incorpora ayudas para la compra de bicicletas eléctricas con 400 euros. Mientras que los ciclomotores podrán optar a 600 euros.

La cuantía de la subvención será de hasta 1.000 euros para motocicletas y 2.000 euros para cuadriciclos de propulsión eléctrica, sin exceder en ningún caso el 50% del valor de compra.