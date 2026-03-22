Ya ha entrado en vigor: la DGT impone multas de hasta 800€ en España por incumplir la nueva normativa para los VMP

La baliza V16 no va a ser la única normativa que se implemente este año. La Dirección General de Tráfico (DGT) incorpora medidas que no solo afectan a los turismos.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 27 de enero el Real Decreto que regula los registros obligatorios para los Vehículos de movilidad personal.

Con ello, todos los propietarios de patinetes eléctricos que pesen más de 25 kilos y superen los 14 km/h deberán contratar un seguro de responsabilidad civil.

Patinete eléctrico en una vía. Istock

Los patinetes vendidos antes del 22 de enero de 2024 podrán circular sin el certificado hasta el 22 de enero de 2027, a partir de dicha fecha solo podrán hacerlo aquellos que cuenten con certificado.

En cuanto a las sanciones por incumplir esta norma, varían desde los 202 y 610 euros.

De acuerdo con el RACE, si se circula sin él, la multa asciende, pudiendo llegar hasta los 800 euros, todo depende de si el vehículo se considera ligero o a motor.

Tal y como recuerda la DGT, en 2020 fallecieron ocho personas que viajaban en estos vehículos de movilidad personal. Siete de ellos en vías urbanas y uno en interurbana, carreteras que tienen prohibida su circulación.

El organismo también recalca que cada Ayuntamiento puede regular la circulación, siempre y cuando se respeten las condiciones mínimas exigidas.

Entre ellas se encuentra la prohibición de circular por la acera, zonas peatonales, pasos de travesía, autopistas, autovías, vías interurbanas o túneles en ámbito urbano. La velocidad establecida debe ser entre 6 y 25 km/h.

Inscripción de un vehículo

El coste de este proceso es de 8,67 euros. Al hacerlo se entregará al titular el número de placa y el certificado de inscripción en pdf y una etiqueta que deberá colocarse en el patinete, actuará como una matrícula.

Por otro lado, aquellos que no estén electrificados, pero que pueden circular hasta el 22 de enero de 2027 no dispondrán de un número identificatorio. Deberán declararlo a la hora de realizar la inscripción argumentando que se trata de un vehículo no electrificado.

Respecto a los menores que cuenten con un Vehículo de Movilidad Personal, se realizará la inscripción a través de internet, será su tutor legal quien lo haga en su nombre.

Para realizar una baja de un vehículo inscrito se deberá notificar a la DGT tras haber entregado previamente el vehículo a un punto limpio.