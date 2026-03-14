Es oficial: el Gobierno da ayudas de 4.500 € a los conductores para comprar un coche eléctrico en España

Desde el 1 de enero de 2026, el Gobierno de España incentiva la compra de vehículos electrificados con el objetivo de apoyar la transición del sector automovilístico.

El programa cuenta con una dotación de 400 millones de euros y es gestionado por el Ministerio de Industria y Turismo. Entre el reparto del presupuesto, el mayor porcentaje irá dirigido a los modelos eléctricos puros, económicos y fabricados en la Unión Europea.

Una de las características a destacar, es que el plan posee carácter retroactivo. Aquellos que sean totalmente eléctricos tendrán hasta 2.250 euros de ayuda, siempre que tengan un precio de hasta 45.000 euros; si cuestan menos de 35.000 euros, los porcentajes aumentan.

Punto de recarga en Barcelona. Europapress

Por su parte, los híbridos enchufables dispondrán hasta un 15% adicional si el coche ha sido ensamblado en la Unión Europea, y un 10% más si la batería o su fabricación también se ha hecho en territorio europeo.

En total, la cuantía a recibir asciende a 4.500 euros. Existe un descuento adicional que aplican los concesionarios; este es de al menos 1.000 euros.

Las furgonetas y camiones ligeros tienen una ayuda de hasta 5.000 euros sin límite en el precio del vehículo. En cuanto a los cuadriciclos, podrán obtener entre 1.100 y 1.500 euros.

Entre las condiciones, se distingue que los compradores particulares solo podrán pedir ayudas para un vehículo, mientras que las empresas podrán hacerlo hasta para 10 modelos.

Dependiendo de la comunidad

En Galicia, según recalca el RACE, ha entrado en vigor el Plan Renova Tu Vehículo. La subvención va dirigida a la compra de turismos y furgonetas, siempre que tengan emisiones iguales o inferiores a 118g CO2/km, cuyo coste debe ser igual o inferior a 42.000 euros con IVA incluido.

Aunque se ampliará a 47.000 euros si su autonomía que supera los 30 km en modo eléctrico, o si está dirigido a personas con discapacidad, al igual que si dispone de 8 o 9 plazas. En ese caso, la cifra de coste aumenta en 6.000 euros.

El Gobierno de La Rioja proporciona ayudas hasta el 12 de junio o hasta la finalización de los fondos. Su subvención es de 2.500 euros para vehículos con etiqueta ECO o C, cuyo coste debe ser inferior a los 60.000 euros, sin incluir impuestos. Los concesionarios de la zona aportarán 1.500 euros, con lo que se llega a un ahorro de 4.000 euros.

En tercer lugar se encuentra el País Vasco, donde se ha implantado el programa de ayudas a 'Vehículos de Menos Emisiones', aunque el plazo para solicitarlas finalizó el 31 de diciembre de 2025.

Con él proporcionan ayudas de hasta 3.500 euros por el achatarramiento de un vehículo y cambiarlo por uno nuevo con emisiones por debajo de los 125 g/km para turismos y 150 g/km para furgonetas, siempre que se cambie el antiguo modelo.

En la capital se mantiene activo en 2026 el Plan de ayudas Cambia 360 con diferentes líneas de actuación, entre ellas se distinguen según el modelo. Los de etiqueta cero tendrán hasta 5.000 euros: 4.000 euros por la compra y 1.500 euros adicionales al achaparrar un modelo o donarlo para los afectados por la DANA.

La etiqueta ECO dispone de una prestación de hasta 3.500 euros: 2.000 euros por adquisición y los otros 1.500 euros por achatarramiento; y, finalmente, los de etiqueta C con un máximo de 1.500, obligados a la entrega de un vehículo.

En Cataluña, no existe ningún plan adicional al del Gobierno, aunque sí poseen bonificaciones como el estacionamiento gratuito, descuentos en los Vehículos de Tracción Mecánica, circulación por el carril bus-VAO o el ahorro en el impuesto de matriculación para los que emitan menos de 120 g/km.

En Andalucía, al igual que en Castilla-La Mancha, existía un Programa para el Desarrollo Energético Sostenible, pero finalizó en el año 2020. Desde entonces tampoco existe un plan específico, aunque sí cuentan con beneficios como los ya nombrados.