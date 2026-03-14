Cristina, dueña de un desguace: "Ahora Europa sí que está preocupada, esto ya no es un coche chino, es uno de verdad"

La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) ha confirmado este 2 de marzo la seguridad de los coches, diferenciándolos por marcas. En este contexto, BYD se posiciona entre las diez primeras.

Y es que ha obtenido la máxima calificación en las pruebas de EuroNCAP, este vehículo de líneas fluidas e inspirado en el océano ha conseguido captar la atención de muchos conductores. En concreto, el pasado mes de febrero la marca duplicó sus ventas en un 203% alcanzando 3.003 matriculaciones en comparación con el mismo mes del año anterior, donde obtuvo 991 ventas, según el informe de Faconauto.

Tal vez por esa razón Cristina Rodríguez, experta en el sector y ya una persona conocida de las redes sociales, expone un BYD, concretamente al BYD Seal U 3.S, un híbrido del año 2025 al que define como "un salón rodante con mucha potencia", todo ello desde la cuenta de @desguacemotocoche.

Silueta del BYD SEAL U. BYD

En concreto, el modelo cuenta con 324 CV de potencia y tracción a las cuatro ruedas. "Vale 45.000 euros, antes de subvención", argumenta Rodríguez.

Y aunque es evidente que alberga una gran potencia, no es por lo único que destaca este SUV, dispone de tecnología innovadora con pantalla táctil giratoria con conexión NFC mediante tarjeta o smartphone junto con su asistente de voz propio.

También dispone de cargador inalámbrico junto con climatizador en todo el habitáculo, a lo que se suman las luces ambientales a disposición del conductor.

Continuando con el interior, la experta destaca el cuidado diseño y sus materiales: "creo que es la puerta más bonita que he visto y mira que he estado con coches", argumenta de este modo en las redes sociales.

En su diseño también llaman la atención sus potentes faros, mientras que en la parte trasera la firma luminosa continúa inspirada mediante un diseño de gotas de agua que caracterizan al modelo, diferenciándolo en carretera.

Este SUV familiar cuenta con un tamaño de 4.785 mm de longitud y 1.890 mm de anchura. Dispone así de una amplitud visible también en su interior por sus ejes, que se encuentran a una distancia de 2.765 mm.

La comodidad continúa con sus asientos que cuentan con calefacción, ventilación, ajuste eléctrico y modos de memoria, con lo que recuerda la posición del conductor, mejorando la comodidad en sus trayectos.

En concreto, el modelo tiene 10.302 kilómetros, pero ha acabado en el desguace y no ha sido por un error en sus sistemas, sino por un gran golpe en la parte trasera; sin embargo, el interior del vehículo está completamente intacto, con lo que se refleja la fiabilidad del mismo.