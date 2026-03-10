Ya es oficial: una nueva batería para el coche eléctrico que pone en jaque al litio y promete 1.000 km de autonomía

Convertidas en el corazón de la movilidad eléctrica, las baterías de litio también representan hoy una de las armas más potentes en la lucha por la descarbonización. Su evolución ha sido rápida, ya que en apenas unos años la autonomía de los vehículos se ha duplicado.

Y es que, si se comparan con las baterías recargables tradicionales de hidruro de níquel o níquel-cadmio, las de litio las adelantan en varios aspectos. Entre ellos se encuentra el tiempo, siendo mucho menor la duración de sus recargas y tardando mucho más en descargarse.

Las de litio, por su parte, cuentan con alta densidad energética, lo que supone una mayor capacidad en un espacio reducido, aunque son más sensibles al calor extremo. Este tipo de baterías son idóneas para vehículos de largo alcance.

Nueva batería de sodio

Las baterías de estado sólido sustituyen el líquido interno por un material sólido para conectar sus electrodos. En este contexto, Volkswagen junto con la firma china Gotion High-Tech, especialistas en producción de baterías para modelos eléctricos, han unido fuerzas para formar una novedosa batería de sodio capaz de recorrer 1.000 kilómetros con una sola recarga.

Una transformación que ya se presentó en el Volkswagen AA Mobility 2025 de Múnich con su primer vehículo con batería de sodio en estado sólido como la implantación en una moto de la marca Ducati, que pertenece al grupo Volkswagen desde julio de 2012.

De hecho, el último comunicado lanzado el pasado mes de octubre mencionaba importantes avances, hasta llegar a la actualidad cuando en Gotion estarían listos para producir a gran escala sus modelos de estado sólido.

Las pruebas realizadas determinan que su funcionamiento podría realizarse a temperaturas extremas, aunque su rango óptimo se encontraría entre los -40 ºC y los 80º C.

De la misma manera, Volkswagen y su filial PowerCo, situada en Sagunto, Valencia, producirán otras baterías de celda unificada litio-ferrofosfato.

Su producción, como bien ha detallado Europa Press, irá dirigida a la nueva familia de coches eléctricos urbanos de Volkswagen, Skoda y Cupra desde el próximo año 2026.

Esta nueva producción ha sido anunciada en el Salón del Automóvil de Múnich, la batería se instalará en los modelos Volkswagen ID. Cross y Skoda Epiq, los cuales son fabricados en Navarra.

Además de a los Cupra Raval y Volkswagen ID. Polo que se configurarán en Barcelona. Aunque las primeras células serán fabricadas en Alemania.

Con las nuevas baterías, los vehículos conseguirán una autonomía de hasta 450 kilómetros con un tiempo de recarga inferior a los 25 minutos, tal y como prevé la marca.

Otras firmas como MG también implementan estas tecnologías, ellos anunciaron su modelo MG4 el cual porta una batería en estado semisólido. Con ella consiguen aportar una autonomía de hasta 530 km.

Estos cambios representan el avance de la industria hacia una movilidad eléctrica eliminando a su paso algunas de sus barreras principales, la autonomía y los tiempos de recarga.