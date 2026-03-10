Grupo Volkswagen recorta su beneficio un 44,3% en 2025, hasta 6.900 millones de euros

Grupo Volkswagen ha recortado su beneficio neto en 2025 en un 44,3% respecto al año anterior, hasta quedarse con unas ganancias de 6.904 millones de euros, según ha informado la compañía alemana este martes, antes de la apertura de la sesión bursátil.

Los ingresos por ventas en 2025 se mantuvieron en gran medida estables en comparación con el año anterior, a pesar de un entorno de mercado desafiante.

Por su parte, el resultado operativo se situó en 8.900 millones de euros, una cifra inferior en un 53,5% respecto al año anterior. La disminución del resultado operativo se debió a los aranceles estadounidenses, los gastos relacionados con el ajuste de la estrategia de productos de Porsche, los efectos cambiarios y los efectos de la combinación de precios.

Los efectos positivos derivados de la implementación de los programas de costes compensaron parcialmente estas cargas.

Ajustado por efectos especiales como gastos de reestructuración y gastos relacionados con el ajuste de la estrategia de productos de Porsche, pero incluyendo los aranceles estadounidenses, el margen operativo calculado ascendió al 4,6% en 2025.

"En 2025, pusimos en marcha la nueva fortaleza del Grupo Volkswagen y mantuvimos a nuestra empresa firmemente encaminada, a pesar de los crecientes obstáculos globales", ha afirmado el consejero delegado de Grupo Volkswagen, Oliver Blume.

De cara a 2026, el Grupo Volkswagen prevé que los ingresos por ventas en 2026 aumenten entre un 0% y un 3% con respecto al año anterior. El pronóstico se basa en el supuesto de que los aranceles actuales en el comercio internacional se mantendrán vigentes.

El consejo de administración y el consejo de supervisión propondrán a la junta general anual de junio un dividendo de 5,26 euros por acción preferente y 5,20 euros por acción ordinaria para el ejercicio 2025. Esto supone una disminución del 17% con respecto a las cifras del año anterior.

"Se esperan desafíos en particular derivados del entorno macroeconómico, las incertidumbres relacionadas con las restricciones al comercio internacional y las tensiones geopolíticas, la creciente intensidad competitiva, los mercados volátiles de materias primas, energía y divisas, así como los elevados requisitos resultantes de las regulaciones relacionadas con las emisiones", ha apuntado el Grupo Volkswagen.