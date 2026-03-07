Juan José, mecánico: "Es la única forma legal en España para tener los cristales tintados y poder pasar la ITV"

Muchos conductores deciden tintar sus lunas, aunque no todo es legal. Para evitar una sanción de 200 euros, las láminas implantadas deben estar homologadas y selladas.

Se exigen datos como la fecha, el lugar donde se ha colocado así como la información del vehículo. Para poder instalarlos, el coche debe contar con los dos espejos retrovisores.

En este contexto, Juan José, mecánico, destapa la excepción que permite tintar las lunas y cristales delanteros. "Es la única forma legal en España para tenerlos homologados y poder pasar la ITV", confirma.

Ventana con cristales tintados. Gettyimages

La legalidad reside en un resguardo realizado por un oftalmólogo que confirme la necesidad, siempre a consecuencia de un problema visual. "No es legal si no tienes el certificado", afirma.

Un ejemplo que expone el mecánico es el coche del conocido cantante Omar Montes, el cual tiene todos los cristales tintados.

Existe otra excepción dirigida a todos aquellos vehículos oficiales, junto con los que forman parte de las fuerzas de seguridad del Estado o aquellos de usuarios protegidos, ellos que sí tienen la autorización para oscurecer todos los cristales delanteros.

Si algún conductor ha implementado láminas en sus lunas, es importante que conozca que debe avisar a su seguro ya que, en caso de accidente, no siempre se cubrirán los daños ocasionados.

Funciones de las lunas tintadas

Es evidente que el mayor punto en su contra de su instalación es la reducción de la luz, especialmente por las noches, algo que puede llegar a ser peligroso dependiendo del grado de opacidad.

Entre los beneficios de una luna tintada se encuentra la protección del sol y la reducción de los deslumbramientos, evitando la vista cansada.

A ellos se suma la disminución de la temperatura en el interior del vehículo en días más calurosos del verano. Según confirma la propia DGT (Dirección General de Tráfico), con ellas se reduce levemente el consumo; se debe a que el aire acondicionado no es tan necesario.

Y finalmente, el propio RACE recalca la protección en caso de accidente, ya que las ventanillas no se romperán en pequeños cristales, debido a que actúan como un cristal laminado. De este modo lo muestra el experto a través de sus redes sociales.

Como bien recalca la aseguradora Mapfre, algunos requisitos fundamentales para que se pueda pasar la ITV son el certificado de homologación por un taller, pero no es obligatorio incluirlo en la ficha técnica ni pasar una ITV extraordinaria.

Ellos mismos destacan la importancia de que sean instalados por un profesional, asegurándose también de que el color escogido cumpla con las normativas de opacidad.