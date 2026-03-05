Álvaro Quinteros (24), taxista: "Para mí los VTC son un peligro, es un producto low cost en todos sus aspectos"

"Los inicios son muy duros y desmotivantes porque Madrid es enorme y complicada", así describe el sector del taxi Álvaro Quinteros Cedeño, un joven de 24 años que decidió hacerse conductor en una época de dudas vitales. Cuenta a El Español, que su primo fue quien lo animó y utilizando sus ahorros decidió sacarse el curso.

Optó por esta rama y no la de conductor de VTC debido a que "se cobra más siendo taxista", de hecho, asevera que la mayoría de los trabajadores que comienzan con este tipo de aplicaciones se traspasan a los taxis por ese motivo.

Una de las razones por las que se suelen elegir antes los VTC, es porque no todos necesitan un curso, tan solo se exige un año de experiencia con el carnet de conducir "les falta un montón de preparación, y yo no digo que los taxistas conduzcamos bien, pero ellos para mí, son un riesgo", recalca Quinteros.

Huelga de taxis de valencia en enero. Europapress

"Para mí los VTC son un peligro, es un producto low cost en todos sus aspectos", con ello se refiere a la inseguridad con la que circulan realizando maniobras peligrosas, utilizando coches averiados con rayones, e incluso arreglados con cinta.

Respecto a las condiciones laborales, el conductor destaca que los VTC realizan jornadas excesivas "trabajar tanto no es saludable y ese exceso de horas se refleja en los accidentes diarios", revela, junto con que últimamente está siendo testigo de multitud de controles policiales en los que se detectan conductores que no cumplen las circunstancias legales exigidas.



Por otro lado, reconoce estar satisfecho con su trabajo y con la flexibilidad que le ofrece al poder adaptarse a jornadas de mañana o noche, lo que le permite una buena conciliación con su vida diaria.

En cuanto al nivel económico, asegura tener un sueldo fijo de un 55%, ya que trabaja a comisión llevándose el resto de la recaudación sin necesidad de pagar gasolina.

Sin embargo, los métodos de facturación varían, si recibe demasiados pagos con tarjeta, esa cuantía la gestiona su jefe, mientras que si los importes se realizan con efectivo es él quien se encarga de la gestión de los ingresos. Recalca también que "hay meses buenos y malos"

Aunque de la misma manera explica que existen otro tipo de acuerdos en los que se paga la gasolina a medias, o que el jefe exige una cuota fija al taxista y él se queda con los ingresos extra que se generen al día.

Al trabajar con un vehículo, los mantenimientos son vitales y a pesar de ello a veces salen averías, él, en concreto, utiliza cooperativas en las que reparan el taxi cada vez que es necesario.

Así es como Álvaro, a sus 24 años, ha logrado hallar el equilibrio vital que buscaba, un objetivo alcanzado a base de formación y del sacrificio diario que supone navegar por la caótica ciudad.