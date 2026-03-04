Ya ha entrado en vigor: multas de hasta 600 euros con los 33 nuevos radares que la DGT implanta en 11 comunidades

A lo largo de este año la DGT (Dirección General de Tráfico) pretende terminar de instalar los 122 nuevos puntos de control en vías convencionales y de alta ocupación, que ya comenzaron a implantarse en 2025.

El pasado día 27 de febrero, Tráfico puso en marcha 33 nuevos radares en once comunidades autónomas, de ellos, 20 eran fijos y 13 de tramo.

Durante el primer mes desde su instalación todos aquellos que hayan circulado a una velocidad superior recibirán una carta informativa sobre el exceso, como previo aviso.

Circulación de la A6. Europapress

La DGT asevera que estas medidas de prevención reducen el riesgo de siniestro, aumentando la capacidad de reacción de todos los conductores.

Además, confirman que desde el año 2005, cuando aterrizó el primer plan de radares junto con otras medidas, se ha mejorado la situación, reduciendo en un 75% el número de víctimas mortales.

Ubicación de los radares

En la Comunidad de Madrid ya se han instalado cuatro nuevos puntos de control, dos radares fijos situados en las carreteras M-601 y M-100, y otro de tramo bidireccional en la M-501, entre los kilómetros 42 y 46.

Una de las regiones con más incorporaciones es Castilla y León, destacando Ávila con cuatro radares de tramo en la AV-562 y la N-403, junto a radares fijos en la CL-623, en León. Por su parte cuenta con otro en la SG-205 en Segovia y en la VA-30, Valladolid.

En Castilla-La Mancha, se suma un dispositivo fijo en la CM-4008 en Toledo.

Si vamos hacia el norte, en Cantabria se incorporan tres radares fijos en la N-611, CA-142 y CA-141.

En las tierras asturianas se activan dos puntos fijos en la AS-116 y la AS-377, mientras que en Galicia, el control se refuerza con radares fijos en la N-550, A Coruña y la VG-20, Pontevedra. En el noreste, Zaragoza añade dos radares fijos en la N-232.

Llegando al Mediterráneo, en la Comunidad Valenciana, se han instalado tres tramos, dos en Alicante, A-31 y A-7, además de un tramo en la CV-30 y un fijo en la CV-400 en Valencia. Por su parte, la Región de Murcia suma un radar fijo en la RM-620. Y en Málaga se instalan dos radares de tramo en la A-355 a los que se une un radar fijo en la A-8077, en Sevilla.

Finalmente, en las Islas Canarias, la provincia de Las Palmas cuenta con un nuevo radar fijo en la GC-20 y uno de tramo en la GC-23, mientras que en Tenerife se ha ubicado un dispositivo fijo en la autopista TF-1.

Las multas por exceso de velocidad van desde los 100 euros sin pérdida de puntos hasta los 600 euros con seis puntos, todo ello depende de la cantidad de km/h superados.

Se considerará delito cuando se superen los 60 km/h de la velocidad establecida en vías urbanas y los 80 km/h en vías interurbanas. Cuya consecuencia, en el peor de los casos, sería la pena de prisión, además de la retirada del permiso de circulación de entre uno y cuatro años.

De la misma manera, la DGT confirma que la velocidad inadecuada sigue estando presente como factor concurrente en el 24% de los siniestros mortales, en 2024 se registraron 307 incidentes con víctimas, en los cuales este factor fue determinante.

Respecto a las cifras de siniestros, febrero finalizó con 59 personas fallecidas en 58 accidentes, nueve víctimas menos si se compara con el mismo mes del pasado año. Siendo Cataluña la comunidad con un mayor registro de fallecidos.

Un dato que corresponde a un mes en el que la movilidad aumentó en un 1,77 %. En el cómputo anual, la cifra de fallecidos en carreteras es de 127 personas, 27 menos que en el mismo periodo del año anterior.