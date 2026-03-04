Los conductores europeos dictan sentencia: los coches híbridos no enchufables son los modelos más fiables

85.000 conductores europeos con coches de entre 6 meses y 12 años han sido encuestados por la OCU y otras nueve asociaciones europeas, todo con el objetivo de determinar su fiabilidad.

Con los datos obtenidos, han llegado a la conclusión de que los modelos que ofrecen una mayor fiabilidad en el mercado son los híbridos no enchufables.

También hacen una diferenciación teniendo en cuenta las marcas, donde ensalzan a las japonesas, lideradas por Lexus con 93 puntos sobre 100, con lo que repite en el podio.

Imagen de la carga de un vehículo. Europapress

A ella le sigue Subaru, Toyota y Suzuki que cuentan con 91 puntos. Otras marcas con muy buenas valoraciones son Tesla, BYD, Honda, Mazda, Kia, Mitsubishi y Smart que alcanzan 89 puntos.

Son los destacados de una larga lista en la que se incluyen 39 firmas de automóviles de amplia comercialización en toda Europa que cierran MG con 72 puntos y Land Rover con 64 puntos.

Respecto a modelos concretos con una gran seguridad, la OCU los distingue según su tamaño. Entre los grandes con etiqueta Eco se encuentran el Lexus IS 2500 H, concretamente aquellos fabricados entre 2013 y 2020.

Por otro lado aparece el Lexus NX 2500 H con los producidos entre 2014 y 2021, junto con el Toyota RAV-4 2500 HEV. Mientras que con etiqueta cero se posicionan el Tesla Model Y y el Toyota RAV-4 2500 PHEV.

Si pasamos a los vehículos medianos, en primer lugar con motor de gasolina se encuentra el Audi Q2 1500. En los etiqueta Eco destaca el Toyota Prius 1800 H, de 2016 a 2023, y el Toyota C-HR 1800 producido desde 2016 a 2023; y finalmente, con etiqueta Cero, está el Kia Niro eléctrico.

En el sector de los vehículos pequeños con motorización de gasolina se sitúa el Toyota Aygo Cross 1000, en cuanto a los de etiqueta Eco recalcan al Suzuki Vitara 1500 HEV, el Suzuki Ignis 1200 MHEV o el Suzuki Swift 1200 fabricado de 2017 a 2024.

A ellos se une también el Kia Stonic 1000 MHEV. Finalmente, con las etiquetas Cero se encuentra un BMW i3, con los producidos desde 2014 hasta 2023.



Sobre ellos sobresale no solo su fiabilidad sino que tienen la probabilidad de sufrir menos averías o "de carácter leve", confirman, sin tener en cuenta agentes externos como los accidentes.

En el lado opuesto se sitúan los motores diésel, la organización asevera que ofrecen menor fiabilidad, especialmente en aquellos con tamaño mediano o grande.

Los vehículos de menor tamaño poseen mayor seguridad, como es el caso del Dacia Sandero, uno de los modelos más vendidos en el país. Sin embargo, confirman que está lejos de la confiabilidad que proporcionan los híbridos enchufables.

Averías destacadas

Con un 14%, los problemas en sistemas eléctricos se sitúan entre los fallos más detectados "aparecen con más frecuencia en coches de las marcas Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Land Rover, Opel y Renault", afirma la organización.

En la cola se posicionan las averías relacionadas con los motores de combustión en un 9% de las ocasiones, así como es el caso de los frenos "fallos también más recurrentes en Land Rover, Peugeot, Citroën, Opel, Jaguar, Lancia y Ford", declaran.

Por otro lado, las matriculaciones continúan en ascenso con un 7,5% más en el pasado mes de febrero, acumulando 97.082 ventas de turismos.

De ellas, un 22% han sido de modelos electrificados, tal y como ha declarado Félix García, director de comunicación y marketing de ANFAC .

"Los clientes continúan eligiendo mayoritariamente el híbrido convencional que se acerca al 50% del mercado total. El mercado electrificado, aunque ofrece un buen ritmo, se ha estancado en el 21% de las ventas mes tras mes".

Con estos datos queda clara la posición de los híbridos no enchufables, no solo por su fiabilidad, sino por su situación actual en el mercado siendo una opción muy valorada para los compradores españoles.