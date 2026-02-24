Mateo, mecánico: "Cuando se os encienda esta luz en marcha, tenéis que parar rápido, no se ha roto el motor de milagro"

Los coches son un claro ejemplo del efecto dominó, sobre todo con los llamados 'fallos silenciosos' que, llegan a generar averías de grandes dimensiones.

Desde las redes sociales Mateo, mecánico y experto en el sector, da a conocer uno de los errores y que además es bastante problemático. "No ha roto el motor de milagro", confirma.

En el caso que expone, la avería se hace visible al aparecer dentro del cuadro de información, el piloto de la batería. Y él mismo advierte que si esto sucede, se debe parar el coche de inmediato, aunque solo es relevante para aquellos cuyo motor es de combustión diésel o gasolina, pero no eléctrico.

Testigo de la batería del coche. Autodoc

Al abrir el capó, se encuentran con que la correa de accesorios está completamente rota. Este sistema transmite la energía desde el cigüeñal hacia los demás componentes, por lo que es un sistema vital para el funcionamiento.

El verdadero problema surge del efecto de la rotura, ya que la correa se descompone en pequeños trozos que se acaban distribuyendo por detrás de las poleas del cigüeñal introduciéndose por la correa de distribución.

Si se salta un diente de la correa de distribución, se pierde la sincronización entre el cigüeñal y el árbol de levas. Por lo que se produce una inestabilidad en las marchas, al igual que una pérdida de potencia.

Un síntoma con el que se debe sospechar, es la batería cuando da fallos de encendido y aparece el testigo de avería en el motor.

Para solucionarlo, aparte de ser una avería costosa, hay casos en los que se tiene que sustituir la culata, las válvulas o incluso los pistones.

El cambio de una junta de la culata suele rondar entre los 750 y 1.750 euros, según los datos de Bumper. En el ejemplo que pone Mateo argumenta que "esta mujer se ha salvado de milagro".

De este modo lo muestra el experto a través del vídeo publicado en sus redes sociales.

Según argumenta una de las razones más comunes de la rotura de la correa de accesorios, es porque se tuerce el sensor y poco a poco va sacando la pieza hacia afuera "pero claro, si se nos meten los trocitos por detrás de la polea del cigüeñal, estamos perdidos", recalca.

Por ello, no solo es importante revisar los testigos al comprarse un vehículo, sino de manera diaria, con lo que estar prevenido ante posibles fallos o averías.

Aunque una forma de evitarlo es mediante revisiones rutinarias que incluso puede hacer uno mismo, comprobando el estado de las ruedas o líquidos.