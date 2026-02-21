Kia inicia el despliegue del EV5, su eléctrico para el segmento más demandado del mercado, con hasta 530 km de autonomía

Kia Iberia, la filial española de la multinacional surcoreana perteneciente al Grupo Hyundai, acaba de dar el pistoletazo de salida a un ejercicio marcado por la llegada de nuevos modelos. El primero de ellos es el EV5, un modelo completamente eléctrico correspondiente al segmento C-SUV, el más demandado del mercado.

Por decirlo de otra manera: si bien la compañía ha apostado por el despliegue de modelos eléctricos y de combustión, el EV5 es la versión eléctrica del Sportage, el modelo más vendido de Kia en España.

Y es que la compañía se ha marcado el objetivo de que el 18% de sus ventas a lo largo de este año correspondan a modelos completamente eléctricos. Una cifra que supondría seis puntos porcentuales más en comparación con 2025. En total, Kia cuenta con cinco turismos eléctricos en su gama para el mercado español y un vehículo comercial eléctrico (PV5).

Se trata de un modelo con una longitud de 4,61 metros, una anchura de 1,87 metros, una altura de 1,68 metros y una distancia entre ejes de 2,75 metros, es decir, 17 centímetros más larga que el Sportage. Gracias a esta batalla más larga, la habitabilidad del Kia EV5 es más que suficiente para trasladar a cinco ocupantes.

El modelo, del que Kia prevé comercializar 500 unidades durante todo el ejercicio, cuenta con tres niveles distintos de acabado (Air, Earth y GT-Line). Su precio de partida en el mercado español, contando con descuentos, financiación de la marca y certificado de ahorro energético (CAE), se sitúa en los 39.490 euros.

Silueta Kia EV5 Christian Colmenero / Zona IV

Por 1.000 euros más se accede a la versión Earth, mientras que la versión GT-Line tendrá un precio de partida de 46.490 euros.

Cabe apuntar que estos costes no tienen en cuenta el Plan Auto+ del Gobierno. Ahora bien, también es necesario precisar que la versión GT-Line quedará excluida de estas ayudas, pues su coste excede de los 45.000 euros, límite máximo para poder beneficiarse de este programa.

En lo que a la batería se refiere, esta tiene una capacidad de 81,4 kWh, que, unido a un motor eléctrico con una potencia de 217 CV y un par máximo de 295 Nm, le permite ofrecer una autonomía que alcanza los 530 kilómetros en el ciclo combinado. En el caso de la versión GT-Line, esta autonomía máxima combinada se sitúa en los 505 kilómetros.

La autonomía homologada en el entorno urbano puede alcanzar, según datos de la compañía, los 750 kilómetros, mientras que en la versión GT-Line se sitúa en los 722 kilómetros.

Vista tres cuartos trasera del Kia EV5 Christian Colmenero / Zona IV

El Kia EV5 alcanza una velocidad máxima de 165 km/h y tiene una aceleración de 0 a 100 km/h que completa en 8,4 segundos. El consumo homologado en el ciclo combinado alcanza los 16,9 kWh a los 100 km, mientras que en la versión GT-Line se sitúa en los 17,8 Wh a los 100 kilómetros.

En cuanto a la capacidad de carga, el Kia EV5 cuenta con un maletero de 566 litros, mientras que si se abaten los asientos traseros esta crece hasta los 1.650 litros. Asimismo, las llantas de 18 pulgadas vienen de serie en las versiones Air y Earth, mientras que las del GT-Line son de 19 pulgadas. Pero también cuenta con un maletero delantero que tiene una capacidad de 44,4 litros.

El EV5 está desarrollado en la plataforma eléctrica N3 de Kia de 400V. Una tecnología que le permite recargar su autonomía del 10% al 80% en 30 minutos, dado que cuenta con una potencia de carga de 150 kW.

Por ahora, todas las versiones del Kia EV5 corresponden a modelos con tracción delantera. Ahora bien, la multinacional surcoreana prevé contar con unidades de tracción total las cuales estarán destinadas a las versiones GT-Line.

Amplio interior

Las grandes dimensiones del Kia EV5 logran trasladarse al interior, dotando al modelo de una gran habitabilidad.

El puesto de conducción está presidido por la pantalla panorámica, la cual integra un cuadro de instrumentación de 12,3 pulgadas, un sistema de infoentretenimiento de 12,3 pulgadas y un monitor de control de climatización de 5 pulgadas.

Puesto de conducción del Kia EV5 Christian Colmenero / Zona IV

Si por algo se ha caracterizado Kia con el lanzamiento de sus eléctricos ha sido por unificar los puestos de conducción. Y lo ha hecho de una forma pragmática, dado que cuenta, además de con la pantalla panorámica, con una generosa botonera ubicada bajo la pantalla y en la puerta del conductor.

Cabe destacar que en la versión GT-Line existe la opción de montar un Head-up Display. Asimismo, la versión tope de gama incluye de serie el sistema de carga bidireccional V2L, que permite utilizar el vehículo como fuente de energía.

En definitiva, el Kia EV5 es una nueva alternativa eléctrica con el que cuenta la filial española de la compañía. Eso sí, el modelo tiene una gran competencia.

50 unidades

Si bien la mayoría de modelos del segmento C-SUV incorporan tecnologías híbridas, Kia ya ha posicionado un modelo eléctrico. Ahora habrá que esperar a que este tipo de tecnología sea mayoritaria en el mercado, algo para lo que aún restan varios años.

Precisamente por este motivo, la compañía tiene una previsión de comercializar alrededor de 50 unidades al mes hasta final de año. Es cierto que el Kia EV5 puede canibalizar alguna del EV3. No obstante, serán muy pocas unidades, dado que no se trata del mismo segmento de mercado y que serán clientes que prefieran decantarse por el modelo más grande frente a la versión GT-Line del EV3.