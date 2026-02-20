361 CV de potencia con casi 700 km de autonomía: un nuevo coche chino con el que MG pone en jaque a Tesla

La marca MG fue fundada originalmente en Inglaterra, aunque ya ha sido rebautizada por todos como una asiática. Entre sus innovaciones, han dado a conocer a su nuevo modelo, se trata del octavo vehículo 100% eléctrico lanzado por la compañía en Europa.

Se define como un novedoso SUV eléctrico con el que buscan superar las expectativas de sus clientes atrayendo a otros públicos con su atractivo diseño. Se podrá elegir entre dos versiones.

Por su parte, la primera de ellas es el acabado Long Range 4x2, el cual se caracteriza por una motorización eléctrica de 244 CV de potencia y 350 Nm. En cuanto a la segunda configuración, Dual Motor AWD, incorpora un motor con una potencia de 361 CV con 540 Nm.

Exterior del MGS6 EV. MG

Ambas arquitecturas tienen incluidas una avanzada batería NCM, lo que se traduce en un dispositivo con configuración avanzada de ion-litio, a la que la distingue la alta densidad energética y comportamiento; a ella se suman 77 kwh de capacidad.

Respecto a sus consumos, en el Long Range son de 16,6 kwh a los 100 kilómetros, pudiendo alcanzar un total de 530 kilómetros combinados.

Esta optimización de energía es gracias a un avanzado sistema aerodinámico. Atendiendo a la configuración AWD, su gasto energético se encuentra en los 18,16 a los 100 kilómetros, con una autonomía combinada de entre 485 y 627 kilómetros.

Ambos modelos son capaces de lograr una velocidad máxima de 200 km/h, con una aceleración a los 100 km/h en 7,3 segundos en el Long Range y 5,1 segundos en el AWD.

Un factor determinante, teniendo en cuenta la situación de las todavía escasas infraestructuras de carga españolas, son los tiempos necesarios para su abastecimiento.

Los ejemplares son capaces de soportar una tensión máxima de 437 voltios, su cargador dispone de 11kw de potencia, con el que aseguran que el MGS6 EV consigue pasar del 10% al 80% en 38 minutos.

Su arquitectura de líneas depuradas y superficies minimalistas proyecta una imagen tecnológica sin renunciar a una habitabilidad acogedora.

El frontal luce una calandra inspirada en el MG Cyberster, con una firma lumínica de vanguardia, a la que se suman unas prominentes ópticas transversales y un perfil de hombros marcados que potencia su volumen. Mientras que en la parte trasera destaca un alerón integrado.

El espacio interior

Su diseño está pensado para tener un gran espacio en el habitáculo, de tal manera que una familia de cinco personas pueda viajar cómodamente. Es el tercer modelo de la marca que utiliza la popular Modular Scalable Platform. Lo que supone un diseño que proporciona flexibilidad, eficiencia energética y aprovechamiento en el espacio interior. El MG4 Electric fue el modelo que debutó con esta plataforma en 2022.

Sus asientos están confeccionados mediante una combinación de cuero ecológico gris y antes con acabados cuidados en efecto carbono, todos ellos cuentan con calefacción incorporada y salidas de aire ocultas e integradas. Pero las plazas delanteras poseen un plus al disponer de ventilación y reglajes eléctricos.

La amplitud continúa en el maletero, que ofrece 674 litros con la posibilidad de ampliarse a 1.910 litros. No quedándose ahí, para el almacenaje se han diseñado 30 compartimentos diferentes por todo el habitáculo. Su techo panorámico, sin duda, es la estrella del interior, ampliando la sensación de la superficie.

En ambos acabados se incorpora una pantalla de alta definición de 10,25 pulgadas dentro del espacio del conductor, acompañada de otra consola central de 12,8 pulgadas. El sistema de infoentretenimiento dispone de Head-Up Display, tecnología diseñada para la proyección de datos cruciales como la velocidad y navegación.

Habitáculo del MGS6 EV. MG

También se incluyen servicios como el tiempo, el tráfico en directo, YouTube, Spotify, TikTok, Amazon Music y un planificador de viajes.

Con el objetivo de atender las peticiones de sus clientes incorporan mandos y botones dentro de la consola principal, con ellos, se dominarán funciones como la calefacción, ventilación y el sistema de audio.

El ecosistema sonoro, el cual viene de serie, está formado por 11 altavoces con una carga de 50W de potencia y conectividad inalámbrica para Apple CarPlay TM y Android Auto TM.

A su vez, la conexión es permanente gracias a iSMART de MG, localizándolo cuando esté estacionado, preacondicionar el habitáculo y poder comprobar su autonomía.

Seguridad y precio

Este innovador diseño ha obtenido cinco estrellas en la clasificación de seguridad de Euro NCAP, con un 92% en protección de ocupantes adultos.

Más del 80% de la carrocería está fabricada con acero de alta resistencia. Incorpora a su vez siete airbags de serie junto con el sistema MG Pilot, un asistente en carretera y control de crucero adaptativo e inteligente.

También dispone de frenado de emergencia ante peatones o bicicletas, asistente de carril, de velocidad, supervisión al conductor, detector de ángulo muerto o de tráfico cruzado trasero, entre otros.

Si hablamos del factor económico, los MG6S EV Long Range 4x2 tienen un precio de 45.990 euros y el Dual Motor AWD de 48.990 euros. Aunque si se tienen en cuenta todos los descuentos y ayudas del Plan “Made For Europe” de MG España y del Plan Auto+ del Gobierno, pueden adquirirse a partir de 37.789 euros y 40.789 euros.

Con este lanzamiento se redefinen los SUV eléctricos pensados para la comodidad sin renunciar a los materiales premium, se convierte así en un nuevo rival para modelos del segmento ya consolidados.

Como es el caso del Tesla Model Y, frente al que el MG S6 EV se posiciona como una alternativa más que valorarle con sus múltiples extras.