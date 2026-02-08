Dongfeng Box: un eléctrico pensado para los recorridos urbanos que ofrece hasta 340 kilómetros de autonomía

La transformación al vehículo eléctrico entra en una segunda fase. Ahora, las automovilísticas emergentes y, sobre todo, las tradicionales, desvelan su batería de producto, la cual está centrada en atraer al consumidor mayoritario.

Para conseguirlo, la única forma es lanzar al mercado modelos asequibles. Y para despejar la equis de la ecuación, la única forma posible es producir vehículos de segmentos pequeños y urbanos. Todo ello conlleva que las baterías sean más pequeñas y, por tanto, ofrezcan menor autonomía.

Sin embargo, esta transformación está siendo un verdadero derroche de capital por parte de los fabricantes automovilísticos. Unas sobrestimaciones que se suman a la intensa competencia china en el Viejo Continente.

Dongfeng Motor Corporation, marca asiática que tuvo un segundo desembarco en el mercado español en 2024 de la mano del importador portugués Salvador Caetano, llegó con tres marcas: Voyah, M-Hero y la enseña homónima.

De hecho, la compañía es accionista de Stellantis, aunque su posición en el grupo italoamericano se ha diluido en los últimos años y se sitúa ahora en el 1,5%.

La apuesta de la marca Dongfeng se basa en el Box, un modelo eléctrico urbano del segmento B que llama la atención por su diseño futurista.

El modelo tan sólo cuenta con una configuración, la cual no se queda corta de equipamiento.

Vista tres cuartos delantera del Dongfeng Box Dongfeng

Pero si hay algo que llame la atención tanto o más que el diseño, ese es el consumo. En la prueba realizada por EL ESPAÑOL-Invertia, en la que se han recorrido más de 150 kilómetros en territorio urbano, el consumo se situó en los 15,3 kWh. Una cifra que se sitúa por debajo de los niveles que marca el vehículo (15,6 kWh).

Y lo hace con 4,03 metros de longitud, una anchura de 1,81 metros, una altura de 1,57 metros y una batalla de 2,66 metros. Su precio en el mercado español se sitúa en los 24.635 euros, una tarifa más barata que la de sus competidores, a excepción del Citroën ë-C3.

La batería que monta este modelo incorpora una química de ferrofosfato de litio (LFP) con una capacidad de 42,3 kWh, lo que, unido a un motor con una potencia máxima de 70 CV, le permite entregar hasta 340 kilómetros de autonomía.

Además, su velocidad punta está limitada a 140 km/h, lo que da cuenta del tipo de entornos para los que está pensado que se mueva. Pero es que el Dongfeng Box también viene equipado de serie con la función V2L, que permite utilizar el vehículo como una fuente de energía.

Interior espacioso

El estilo elegante que desprende el Dongfeng Box se aprecia en las mismas puertas, las cuales, además de contar con manillas ocultas, carecen de marco.

El modelo monta unas llantas de 17 pulgadas y, pese a sus cortas dimensiones, se caracteriza por contar con una buena habitabilidad en su interior.

Interior Dongfeng Box Dongfeng

Tanto los ocupantes de las plazas delanteras como de las traseras no tendrán problemas a la hora de desplazarse. En cuanto al espacio de almacenaje, el maletero tiene una capacidad de 326 litros, que alcanzan los 945 en caso de abatir la segunda fila de asientos.

El salpicadero otorga una sensación de profundidad y está presidido por una pantalla de 12 pulgadas con la que se accede al sistema de infoentretenimiento.

En cuanto a conectividad, la unidad probada incorporaba un sistema auxiliar que le permitía la conexión a Apple CarPlay y Android Auto, pero no lo montaba el vehículo de serie.

Acostumbrados a unos vehículos en los que la sucesión de pantallas es interminable, el Dongfeng Box cuenta con un cuadro de instrumentos con una pantalla LCD de 5 pulgadas.

Probablemente sea un poco pequeña para lo que está acostumbrado el mercado, pero en ella se muestran los datos fundamentales para la conducción (velocidad, estado de la batería, cuentakilómetros, consumos y el reconocimiento de las señales de tráfico).

Como detalle a resaltar hay que apuntar que la guantera es un cajón, lo que garantiza el espacio suficiente para llevar la documentación del vehículo, el chaleco y la baliza V-16.

Conducción sencilla

A la hora de transitar con este vehículo, la conducción es bastante sencilla y agradable. El vehículo cuenta con tres modos de conducción distintos (normal, Eco y Sport) y la sensación de agarre no se pierde en ningún momento.

Además, gracias a sus dimensiones, el modelo se mueve con soltura en calles estrechas. De otra parte, incorpora hasta 14 sistemas de ayuda a la conducción, lo que facilita su maniobrabilidad.

Silueta Dongfeng Box Dongfeng

Cabe apuntar que el cambio de marchas está ubicado en la palanca derecha del volante y los intermitentes se activan en la palanca izquierda. Algo a lo que hay que concienciarse antes de iniciar la marcha.

En cuanto a los tiempos de carga, el fabricante garantiza una recarga del 20% al 80% en 30 minutos en postes de corriente continua de hasta 75 kW y de 6,6 kW en corriente alterna. Asimismo, el vehículo cuenta con una garantía de serie de cinco años o 120.000 kilómetros.

En definitiva, el Dongfeng Box es una opción a considerar dada su buena relación calidad-precio y, sobre todo, sus reducidos consumos. Una cuestión a tener en cuenta a la hora de desplazarse en los entornos urbanos.