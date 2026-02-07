Casi 500 km de autonomía por menos de 13.000 euros: así es el BYD eléctrico más vendido en el mes de enero de 2026

Las matriculaciones en 2026 irrumpen con fuerza en el mercado, especialmente en los modelos electrificados que acumulan 15.000 nuevas compras. Aunque en parte, estas provienen del último trimestre de 2025.

Todo ello según los datos de Anfac, de cuyo director general declara que "para mantener el ritmo de electrificación de 2025, hemos de recuperar muchas de las herramientas que teníamos el año pasado":Con ello el director hace referencia a los planes de ayudas como el ya confirmado por el gobierno.

En cuanto a los eléctricos puros el favorito es el Tesla Model Y, al que le sigue el Jeep Avenger y finalmente el BYD Dolphin Surf. Este crecimiento, viene de la mano del incremento en la fabricación de las baterías, algo que ha sido impulsado por el mercado chino y aunque Tesla esté por delante en ventas, en cuanto a baterías, BYD ya le adelantó el pasado año.

BYD Dolphin Surf

La marca de origen asiático se ha metido de lleno en el mercado español, y en gran medida es a consecuencia de adaptarse con su variedad de modelos accesibles para el público. Los vehículos pequeños están cautivando, el Dolphin Surf con su longitud de 3,99 metros, anchura de 1,72 metros y altura de 1,59 se convierte en una opción más que viable, algo que se complementa con su espacio para cuatro ocupantes.

Ante este indudable éxito muchas compañías se suman al carro de los pequeños vehículos urbanos. Este BYD dispone de una autonomía de 460 kilómetros en recorridos urbanos con lo que se puede alcanzar una velocidad de 150km/h. Su precio de salida desde la web oficial de BYD, es de 12.995 euros.

Para su recarga el modelo necesita cinco horas en corriente alterna, mientras que si se recarga con corriente continua con un máximo de 85ka, en tan solo 30 minutos se puede pasar de un 10% a un 80%. Y no podemos dejar de nombrar la batería de litio de este ejemplar con una capacidad de hasta 43,2KWh.

En este eléctrico, en concreto, se incorpora el primer sistema de propulsión ocho en uno, que en un solo módulo, reduce espacio y mejora la eficiencia.

En cuanto al habitáculo, resalta su pantalla giratoria situada en el centro de 10,1 pulgadas con la cual se puede hacer el cambio en la regeneración de la batería pudiendo ser normal o fuerte.

Siguiendo por la tecnología el Dolphin Surf dispone de cámara de aparcamiento de 360 grados y ayuda de conducción inteligente con control de luces inteligentes y asistente de salida del carril.

Además, cuenta con control por voz con lo que controlar aspectos clave sin quitar las manos del volante y permite la apertura sin llave, con el móvil, desde donde se puede iniciar el sistema de climatización a distancia.

Su maletero permite llevar cuatro maletas de cabina sin abatir los asientos, de los cuales, los delanteros cuentan con un estilo deportivo que también están disponibles en versión eléctrica y con calefacción.

La seguridad se hace visible con sus seis airbags, tanto delanteros como laterales. Se consolida como una opción más que viable tanto por su tamaño como por su precio para recorridos urbanos e interurbanos.