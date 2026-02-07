Josep (23), conductor de autobús sobre su salario en España: "Haciendo bastantes horas puedes llegar tranquilamente a los 3.000 €"

Josep es un chófer de autocar de 23 años procedente de Moncada, lleva cinco meses en el sector y revela que continúa adaptándose ya que también hace trayectos con grandes camiones, pero entre semana conduce rutas escolares. Aclara que la profesión le surge a partir de su padre y abuelo, quienes le incitaron a sacarse los carnés, "fue una buena decisión y ojalá haberlo hecho antes", así lo explica desde el Podcast Rutas de Éxito.

"Yo cuando he empezado a ganar dinero ha sido en el transporte", el conductor revela que su primer empleo en el sector fue gracias a una familia procedente de Ecuador, quienes le formaron en el ámbito de la mercancía, reparto. Algo que le parece mucho más complicado y estresante que los desplazamientos de autocar que realiza en la actualidad.

Siguiendo con el aspecto económico el conductor destapa que cuando circulaba con el camión su sueldo era de 1.800 euros, haciendo unas 10 horas de lunes a viernes. "Me descuadraba que yo quería hacer horas y no se me daban", confirma. Él trabajaba para una subcontratar y tuvo que cambiar de empresa debido a que, en la que estaba, cerró.

El presentador le pregunta sobre qué opina del paro y la situación actual y su respuesta lo deja todo claro: "quién quiere trabajar, trabaja". En la actualidad, como chófer de autobús revela que su sueldo mínimo son 1.500 euros con las horas exigidas por el convenio, mientras que el sueldo máximo realizando muchas horas "puedes llegar tranquilamente a 3.000 euros". Ahora está estudiando para poder optar a ser profesor de autoescuela.

En el transporte escolar cada día hace una ruta diferente: "lo que más me gusta es el contacto con la gente", asevera. Mientras que en peor lugar pone a los conflictos, o que los propios pasajeros no valoren el trabajo del conductor.

Josep, al tener 23 años, siente que no está normalizado que una persona joven trabaje en este sector ya que la mayoría de sus amigos se encuentran haciendo estudios superiores: "piensan que es muy duro y con jornadas muy altas", afirma que él suele hacer unas 12 horas e incluso puede llegar a tener disponibilidad completa, aunque en la actualidad le compensa en cuanto al aspecto económico.

Por lo que la mayoría de: "he visto casos en los que han salido de la carrera y no sabían qué hacer", asevera, mientras que él comenzó en el mercado laboral a los 21 años. "No le envidio nada a la gente que tenga carrera o se la esté sacando", revela.