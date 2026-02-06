Volkswagen Group España prevé tener un 2026 "bueno" gracias al lanzamiento de la familia de eléctricos urbanos

El Grupo Volkswagen enfrenta un ejercicio 2026 marcado por la llegada al mercado de nuevos modelos. Una gama, la de los eléctricos urbanos, que se producirá de forma íntegra en las factorías que el consorcio automovilístico alemán tiene en Martorell (Barcelona) y Landaben (Pamplona).

Y lo hace en un momento complejo, financieramente hablando, en el que los aranceles y las medidas de reestructuración impactaron a lo largo de 2025. De hecho, las ventas mundiales del gigante alemán del automóvil cayeron por segundo ejercicio consecutivo.

A falta de conocer las magnitudes financieras del año 2025, tanto a nivel mundial como nacional, la filial patria del Grupo Volkswagen -encargada del negocio de la marca homónima, Audi, Škoda, Volkswagen Vehículos Comerciales y Ducati (en el mercado ibérico)- logró incrementar sus ventas un 13% en la comparativa interanual, hasta superar las 182.000 unidades.

Y la previsión que maneja Francisco Pérez Botello, presidente de la filial española, es la de seguir creciendo. "En enero hemos colocado por primera vez tres marcas de turismos entre las marcas más vendidas del mercado", apunta el ejecutivo.

Y buena parte de culpa la tendrá el lanzamiento de los tres modelos eléctricos -el otro lo fabrica Seat que tiene entidad jurídica propia- que saldrán de las plantas españolas. "El 38% de las ventas de eléctricos en España corresponde al segmento B, donde no tenemos nada", señala.

A lo largo del presente ejercicio saldrán de las líneas de Martorell -además del Cupra Raval- el Volkswagen ID. Polo. Pero es que de las líneas de Landaben saldrán los Škoda Epiq y Volkswagen ID. Cross. Todos ellos corresponden a modelos del segmento B.

Por si eso no fuera suficiente, a lo largo del último trimestre del año echará a andar la gigafactoría de Sagunto, que será la encargada de surtir de baterías a las dos factorías del consorcio.

De izquierda a derecha: Volkswagen ID. Cross, Volkswagen ID. Polo y Volkswagen ID. Polo GTI Volkswagen

Si bien las ventas de modelos eléctricos de Volkswagen Group España Distribución el año pasado más que se duplicaron, hasta superar las 25.000 unidades, Pérez Botello considera que están "muy lejos del potencial".

Eso sí, tiene claro que "2026 va a ser un año bueno y cuando vamos a despegar con esta tecnología". De hecho, considera que ambos proyectos "son las mejores apuestas".

En cuanto a las condiciones del Plan Auto+, el directivo reconoce que "introduce elementos distintos que están en línea de apoyar la industria europea". Ahora bien, afirma que "hay que encontrar el modo de dejárselo muy fácil al cliente".

De hecho, reconoce que mantienen conversaciones con el Gobierno a la hora de definir "de qué manera se puede justificar el ensamblaje del vehículo y las baterías en Europa".

Récord de Škoda y Comerciales

En lo que al desempeño de las distintas enseñas se refiere, Škoda y Volkswagen Vehículos Comerciales lograron récord de ventas.

La marca checa comercializó 42.387 unidades, lo que equivale a un alza del 10,8% en la comparativa interanual. Por su parte, la enseña de vehículos comerciales matriculó más de 22.000 unidades, casi un 30% más que el ejercicio anterior.

La marca Volkswagen se situó como la tercera con más ventas del mercado patrio, con un alza del 14,4% y 76.545 unidades entregadas.

En el caso de Audi, la marca de los cuatro aros elevó sus matriculaciones un 6,4%, hasta alcanzar las 41.260. De cara al presente ejercicio, la filial española del grupo automovilístico cree que la firma consolidará su crecimiento gracias al lanzamiento de nuevos productos.

Rentabilidad de la red

En cuanto a la red comercial, la rentabilidad lograda el año pasado se situó en el 2,5%, lo que supone 1,1 puntos porcentuales más que la media del mercado registraba hasta septiembre del año pasado.

Una red que el directivo no tiene pensado incrementar pues considera que está "bien dimensionada". Cabe recordar que en la actualidad cuenta con una red formada por 100 concesionarios con 400 puntos de venta.

Sólo como ejemplo, un concesionario que comercialice todas las enseñas de la filial se embolsó el año pasado una media de 2,4 millones de euros de beneficio antes de impuestos.

Así las cosas y preguntado por si se incrementará esta rentabilidad de la red de concesionarios de cara a 2026, Pérez Botello asevera que "a poco que le metamos volumen, el beneficio mejora".