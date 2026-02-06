Stellantis asume un coste de 22.000 millones de euros en el segundo semestre por la caída del vehículo eléctrico

Stellantis, el grupo surgido de la fusión de PSA y FCA, registró unas amortizaciones de 22.000 millones de euros en el segundo semestre de 2025. Todo ello debido a una profunda revisión de sus operaciones debido a los altos costes y las caídas en ventas de vehículos eléctricos.

Esta situación le llevó a registrar unos costes de 14.700 millones de euros en el reajuste de los planes de producto, alineado con las preferencias de los clientes y las nuevas regulaciones de EEUU.

De este monto, 2.900 millones de euros son amortizaciones relacionadas con la cancelación de productos, otros 6.000 millones corresponden a deterioros de determinadas plataformas y otros 5.800 millones de euros equivalen a pagos previstos para los próximos cuatro años.

Asimismo, otros 2.100 millones de euros son amortizaciones para dimensionar nuevamente la cadena de suministro de vehículos eléctricos. Todo ello está relacionado con la racionalización de la capacidad de fabricación de baterías en Norteamérica. Así, el consorcio francoitaloamericano amortiza otros 700 millones de euros en efectivo previstos para los próximos cuatro años.

Como consecuencia de estas amortizaciones, Stellantis venderá a LG Energy Solutions su participación del 49% en NextStar Energy, la joint venture que tenía con el fabricante surcoreano para la producción de baterías en Canadá.

En dicha instalación Stellantis ha invertido más de 5.000 millones de dólares canadienses (3.098,5 millones de euros) desde 2022. Dicha planta emplea a más de 1.300 trabajadores y la idea es alcanzar una plantilla de 2.500 empleados en el largo plazo.

Ahora bien, las amortizaciones que Stellantis llevó a cabo en el segundo semestre de 2025 no terminan aquí. El grupo asumió otros 5.400 millones de euros en otros cargos operativos. De ellos, 4.100 millones corresponden al cambio en la estimación de las garantías contractuales, mientras que otros 1.300 millones incluyen el coste de reestructuración relacionada con reducciones de plantilla.

Antonio Filosa, consejero delegado de Stellantis, ha señalado que "los cargos anunciados hoy reflejan en gran medida el coste de sobrestimar el ritmo de la transición energética, lo que nos distanció de las necesidades, los recursos y los deseos reales de muchos compradores de automóviles".

"También reflejan el impacto de una ejecución operativa deficiente previa, cuyos efectos están siendo abordados progresivamente por nuestro nuevo equipo", ha añadido el directivo.

Lo cierto es que estos movimientos de revisión del negocio del vehículo eléctrico ya lo han llevado a cabo grupos como Ford y General Motors.

En el caso de la marca del óvalo, dio marcha atrás a los planes que tenía para el desarrollo del vehículo eléctrico y pasará a centrarse en el desarrollo de modelos híbridos. Ello supuso un coste de 19.500 millones de dólares (16.542 millones de euros).

Situación similar vive General Motors, que registró unos cargos de 7.100 millones de dólares (6.022 millones de euros) en el cuarto trimestre debido a la retirada de vehículos eléctricos y a los esfuerzos de reestructuración en China.

Pero también llevó a General Motors a suprimir 1.200 empleos en Detroit, debido a la desaceleración del mercado de vehículos eléctricos.

Los envíos crecen un 1%

Los envíos consolidados a nivel mundial de Stellantis registraron un crecimiento del 1% frente a 2024. El consorcio francoitaloamericano comercializó 5,48 millones de vehículos en todo el mundo.

Eso sí, el desempeño en las distintas regiones fue dispar. En Norteamérica crecieron un 3%, hasta los 1,47 millones de vehículos, mientras que el aumento en Sudamérica se situó en el 10%, con un millón de unidades.

La región de Europa ampliada acumuló 2,49 millones de vehículos, lo que supone una caída del 3% en la comparativa interanual. Por su parte, los envíos a China, India y Asia Pacífico se mantuvieron estables en los 61.000 vehículos.

Ahora bien, también cabe destacar el descenso experimentado por Maserati, cuyos envíos se situaron en las 7.900 unidades, un 30% menos en la comparativa interanual.