Volvo Cars hunde su beneficio un 98% en 2025 y prevé una contracción del mercado premium para 2026

Volvo Cars, la firma sueca propiedad del grupo Geely, cerró el ejercicio 2025 con un importante recorte en las ganancias. La automovilística alcanzó un beneficio neto atribuido de 174 millones de coronas suecas (16,3 millones de euros al cambio actual), lo que supone un descenso del 98% en comparación con el ejercicio anterior.

Un descenso que se explica por los aranceles de importación entre la UE y EEUU y el impacto negativo de la corona sueca.

El beneficio operativo también se resintió un 48% en tasa interanual, hasta alcanzar los 12.500 millones de coronas suecas (1.177,3 millones de euros). Todo ello se tradujo en una caída de la rentabilidad de 1,3 puntos porcentuales, hasta situarla en el 10%.

La facturación de la automovilística sueca también registró un descenso del 10,7% en la comparativa interanual, hasta situarse en los 357.263 millones de coronas suecas (3.365 millones de euros).

Una caída que se explica por el descenso de las ventas del 11%, hasta alcanzar las 693.000 unidades. De todas ellas, el 46% correspondió a unidades electrificadas (eléctricas e híbridas enchufables), las cuales también cayeron un 8%. Además, las ventas de modelos completamente eléctricos supusieron el 21,9% del total, con 151.800 unidades, un 13% menos en comparación con 2024.

De los diez principales mercados de Volvo Cars durante 2025, tan sólo tres registraron incrementos de las ventas: Reino Unido, con un alza del 4% y 68.700 unidades, Suecia, con un incremento del 4% y 47.900 matrículas, y Turquía, donde las entregas registraron un crecimiento del 17%, hasta las 15.200 unidades. En el mercado patrio, las ventas de Volvo Cars cayeron un 15%, hasta las 15.200 unidades.

La producción de la multinacional sueca también se resintió y registró un descenso del 9% en la comparativa interanual, hasta alcanzar las 694.200 unidades.

2026, un año desafiante

De cara al ejercicio 2026, Volvo Cars reconoce que será un "año desafiante para la industria". Todo ello debido a la continua presión sobre los precios derivada de un mercado competitivo, los efectos arancelarios, la incertidumbre regulatoria y una menor confianza del consumidor. De hecho, la compañía prevé una contracción del mercado premium en general.

Cabe recordar que la compañía presentó un plan de ahorro de 18.000 millones de coronas suecas (1.695 millones de euros) con el que prevé reducir 3.000 puestos de trabajo en todo el mundo. Ahora bien, la compañía precisó que estas reducciones afectarán principalmente a puestos administrativos en Suecia y representarán aproximadamente el 15% del total de la plantilla administrativa a nivel global.

En la primera mitad del año, Volvo Cars también tendrá efectos de efectivo negativos debido a una acumulación temporal de inventario de modelos XC90 y XC60 en la planta de Torslanda (Suecia). Todo ello con el objetivo de satisfacer la demanda para todo el año de estos modelos y compensar el inicio de la producción del EX60.

A corto plazo, la empresa seguirá mejorando su eficiencia y reduciendo su base de costes, lo que contribuirá a mitigar un entorno externo persistentemente difícil. Volvo Cars seguirá reduciendo los costes variables e indirectos a lo largo de 2026.

Con todo, la compañía pretende volver a crecer en volumen durante todo el año, así como elevar la generación de efectivo.