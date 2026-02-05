Sánchez anuncia un plan de ayudas a la movilidad eléctrica para pymes y autónomos dotado con 40 millones

El Gobierno aprobará una nueva línea de ayudas a la movilidad eléctrica para pequeñas y medianas empresas y autónomos. Un nuevo programa que estará dotado con 40 millones de euros.

Así lo ha anunciado hoy Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en la clausura institucional de la octava edición del Congreso Nacional de Industria que se ha celebrado en Bilbao.

"Esta línea va a estar dotada de 40 millones de euros para la adquisición de vehículos electrificados, tanto en propiedad como en renting, y podrán beneficiarse las empresas de menos de 10 empleados con unos importes que pueden llegar hasta los 7.500 euros", ha apuntado el presidente del Gobierno.

"La apuesta del Gobierno de España por la electrificación de nuestra economía es clara, es rotunda y no vamos a dar un paso atrás en esta apuesta que, evidentemente, no solamente nos hace ganar competitividad, sino que también nos hace adaptarnos y contribuir a la mitigación de uno de los grandes retos que tiene la humanidad, como es la emergencia climática", ha añadido Sánchez.

Un anuncio que se produce tan sólo dos días después de la aprobación de las condiciones para acogerse al Plan Auto+, el cual está dotado con 400 millones de euros.

Unas ayudas que beneficiarán los vehículos producidos en el Viejo Continente y cuya cuantía máxima asciende hasta los 4.500 euros en el caso de que el modelo no exceda los 35.000 euros (sin impuestos).

Cabe recordar que los puntos de venta ofrecerán de manera adicional un descuento de al menos 1.000 euros.

Perte Descarbonización Industrial

De otra parte, el presidente del Gobierno también ha anunciado que mañana, 6 de febrero, se abrirá la segunda convocatoria de la línea 1 del Perte de Descarbonización Industrial, la cual estará dotada con 330 millones de euros.

Como novedad, Sánchez ha comentado que esta nueva línea contará con más tiempo para ejecutar los proyectos. "Hasta cinco años frente a los dos años y medio anteriores y más seguridad para que las empresas puedan planificar e invertir en consecuencia", ha apuntado el presidente del Gobierno.

Más recursos a la innovación

Asimismo, Sánchez ha abogado por canalizar más recursos hacia la innovación y la economía productiva de nuestro continente.

"Profundizando en el mercado único, armonizando y simplificando esa regulación que ahora mismo, en muchas ocasiones, sufre la industria y la empresa de nuestro continente", ha señalado. Por todo ello, el presidente del Gobierno ha demandado el desarrollo de "un verdadero mercado de capitales europeo".

"Lo estamos haciendo en ámbitos como, por ejemplo, los semiconductores, la inteligencia artificial o, en el caso español, las tecnologías cuánticas", ha apuntado.

Además, Sánchez ha defendido la SEPI tecnológica. "En los casi dos años que lleva funcionando esta SEPI tecnológica, ya ha aprobado una treintena de operaciones por más de 430 millones de euros, que han movilizado 1.289 millones de euros de capital privado", ha señalado, al tiempo que ha hecho hincapié en que "hay interés de inversores privados por apostar por estas startups y estos proyectos tecnológicos en España".

Innovación abierta

"En los próximos días vamos a lanzar un desafío sin precedentes en nuestro país y es precisamente una gran convocatoria de innovación abierta", ha anunciado Sánchez. Dicha convocatoria estará liderada por la Escuela de Organización Industrial y el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación).

Con ella se busca "atraer el conocimiento y la investigación que nace de nuestras universidades, de nuestros centros tecnológicos, junto al talento disruptivo de nuestras startups combinando precisamente eso con la capacidad de nuestra industria para abordar retos tecnológicos en el ámbito de la seguridad, de la defensa, de las tecnologías de doble uso a las cuales antes he hecho referencia", ha avanzado el presidente.